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Ученые NASA обнаружили молекулы сахаров в метеоритах
21.11.2019 19:54
NASA обнаружили молекулы сахаров в образцах метеоритов
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
наука - наука и техника
события
украина
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