В городе Нежин Черниговской области прокуратура начала расследование по делу отравления пятерых воспитанников местного детского сада. О происшествии сообщает УНИАН , ссылаясь на официальную информацию, предоставленную пресс-службой прокуратуры Черниговской области.

Сообщается, что за период с 22 по 28 декабря текущего года в инфекционное отделение Нежинской городской больницы имени Николая Галицкого были доставлены пятеро воспитанников детсада №12, которым поставили диагноз "острый гастроэнтероколит".

Ювенальные прокуроры местной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство по уголовному производству. В текущее время сотрудники прокуратуры проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства отравления детей.

В прокуратуре отметили, что начато уголовное производство по факту ненадлежащего выполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 137 УК Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua, трое мужчин отравились алкоголем в поселке Раздольное в Старобельском районе Луганской области. Тела трех человек нашли в одном из зданий поселка. Выяснилось, что мужчины решили устроить совместное застолье со спиртными напитками.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира