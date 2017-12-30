|В детсаде Нежина серьезно отравились дети
|30.12.2017 12:21
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В городе Нежин Черниговской области прокуратура начала расследование по делу отравления пятерых воспитанников местного детского сада. О происшествии сообщает УНИАН, ссылаясь на официальную информацию, предоставленную пресс-службой прокуратуры Черниговской области.
Сообщается, что за период с 22 по 28 декабря текущего года в инфекционное отделение Нежинской городской больницы имени Николая Галицкого были доставлены пятеро воспитанников детсада №12, которым поставили диагноз "острый гастроэнтероколит".
Ювенальные прокуроры местной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство по уголовному производству. В текущее время сотрудники прокуратуры проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства отравления детей.
В прокуратуре отметили, что начато уголовное производство по факту ненадлежащего выполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 137 УК Украины.
Как сообщал MIGnews.com.ua, трое мужчин отравились алкоголем в поселке Раздольное в Старобельском районе Луганской области. Тела трех человек нашли в одном из зданий поселка. Выяснилось, что мужчины решили устроить совместное застолье со спиртными напитками.
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