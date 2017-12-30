Подконтрольные Кремлю российские хакеры могли получить возможность скрыто и удаленно администрировать украинские веб-ресурсы и снимать с них информацию, заявили в СБУ. В СБУ заявили, что смогли предотвратить российские хакерские атаки Фото: ЕРА "Специалисты СБУ, в частности, предупредили и блокировали масштабную кибератаку на украинские ресурсы с использованием отечественных почтовых сервисов. Осенью этого года состоялась массовая фишинговая рассылка на официальные электронные адреса центральных органов исполнительной власти, которая содержала вредоносное программное обеспечение предназначенное для похищения важной информации", – рассказали в СБУ.В спецслужбе отметили, что после открытия вредоносного приложения пораженный вирусом компьютер попадал под полный удаленный контроль злоумышленников."Специалисты СБУ выяснили, что клиентская часть хакерского программного обеспечения "DarkTrack" после установки на компьютеры соединялась с серверным оборудованием (контрольно-командными серверами), имеющими российские IP-адреса. Фактически подконтрольные Кремлю российские хакеры могли получить возможность скрыто и удаленно администрировать украинские веб-ресурсы и снимать с них информацию", – подчеркнули в пресс-службе.В СБУ добавили, что зафиксировали организованные спецслужбами РФ кибератаки двумя разновидностями вируса типа "PSCrypt". Также они задокументировали, что хакеры, используя методы социальной инженерии, организовали массовую фишинговую электронную рассылку на официальные электронные адреса местных органов власти."Присланные файлы содержали вредоносное программное обеспечение, предназначенное для шифрования информационных систем региональных объектов критической инфраструктуры. Правоохранители установили, что после открытия приложения на пораженный компьютер загружался вредоносный файл. Он проводил шифрование дисков и размещал на рабочем столе информацию о необходимости оплаты средств для их дешифровки через анонимные электронные счета", – сообщили в спецслужбе.В СБУ уточнили, что в большинстве случаев фишинговые электронные письма поступали через российские почтовые серверы."После выявления всех обстоятельств кибератаки департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ... разослал четкие рекомендации... для предупреждения инфицирования и шифрования информационных систем, а также для минимизации угроз национальной безопасности в информационной сфере", – рассказали в спецслужбе.Они заверили, что благодаря своевременному реагированию масштабные кибератаки удалось предотвратить, локализовать и нейтрализовать. https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2051534015076593 24 октября неизвестные совершили кибератаку на одесский аэропорт и систему киевского метро. Также был недоступен сайт Министерства инфраструктуры Украины. Кроме того, были атакованы ряд российских СМИ, между которых "Интерфакс" и "Фонтанка".29 декабря глава СБУ Василий Грицак заявил, что кибератака на правительственные и инфраструктурные информационные системы Украины осенью нынешнего года имела российское происхождение. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сбу что российские для после Теги: война в украине