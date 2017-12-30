Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подписал с ЕБРР гарантийное соглашение о выделении кредита в объеме 150 млн евро для строительства вторых путей на направлении "Долинская - Николаев - Колосовка". Об этом министр инфраструктуры Украины написал на своей странице в соцсети Facebook, передает

"Только что было подписано гарантийное соглашение о выделении ЕБРР кредита в объеме 150 млн евро для строительства вторых путей, электрификации и модернизации систем сигнализации и связи на направлении "Долинская - Николаев - Колосовка". Это позволит решить проблемы с пропуском грузов в направлении николаевских портов; поднять участковую скорость движения грузовых поездов на 20-25% и, соответственно, сократить срок доставки грузов, а также существенно уменьшить эксплуатационные расходы, связанные с улучшением организации движения поездов", - написал министр.

Госслужащий добавил, что реализация этого проекта позволит создать более 300 новых рабочих мест.

"По нашим подсчетам, благодаря электрификации, расходы УЗ на транспортировку уменьшаются в семь раз по сравнению с дизельной тягой", - резюмировал В.Омелян.

Напомним, киевляне и гости столицы во время новогодних праздников смогут проехать по столице Украины на ретропоезде. Отправиться на нем в путешествие Киевским железнодорожным кольцом могут все желающие уже в субботу, 30 декабря, а также 6, 7, 8, 14 и 19 января.

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