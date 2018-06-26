Реальная цель российских военных в Приднестровье - мешать Республике Молдова развиваться, вмешиваться в ее внутренние и внешние дела, отдалять от сотрудничества с Западом.

Об этом сказал Леонид Литра, международный знаток центра "Новая Европа",передает со ссылкой на .

"Декларативно россияне на территории Приднестровья охраняют военные арсеналы, которые остались от советской армии. Но самое главное, что они там находятся без разрешения Республики Молдова. Эти войска участвуют в военных учениях вместе с так называемыми военными силами Приднестровья.

Россию часто призывали вывести свой воинский контингент с территории Молдовы. Никакого реального результата это не имело. Шанс, что сейчас возьмется за голову и таки выведет своих солдат, ничтожен. Они снова проигнорируют позицию международного сообщества", - объясняет он.

По мнению эксперта, Резолюция по этому поводу просто в очередной раз подчеркивает проблему. Реального рычага влияния на Россию Генеральная ассамблея не имеет.

"Генассамблея акцентирует внимание на том, что россияне находятся на территории Республики Молдова без ее согласия. Несколько лет назад, они признали виновной в преступлениях на Донбассе и в Крыму. Никаких последствий после этого не было. Резолюции носят декларативный характер. Только Совет Безопасности реально может влиять на ситуацию. Только этот орган принимает решения, обязательные к исполнению. Но Россия там имеет право вето и постоянно тормозит все инициативы, которые считает для себя вредными. Если вопрос Приднестровья появится в Совете Безопасности с ним будет тоже самое", - говорит Леонид Литра.

По словам международника, россияне позиционируют себя в качестве посредника между Молдовой и непризнанной территорией:

"Они как бы пытаются помочь сторонам решить конфликт. Однако все прекрасно понимают, что без его бы вообще не существовало. Двойные стандарты заключаются в том, что объясняет свое присутствие в Сирии тем, что ее туда позвала действующая власть, то есть Башар Асад, и никто больше там воевать не может, потому что их "не приглашали". Зато в Молдову, Грузию, Украину россиян тоже никто не приглашал, но они же пришли. Важно мобилизовать международное общество по этому вопросу и подавать его комплексно. Ведь проблема присутствия российских войск есть не только на территории Молдовы".

Россия спонсирует Приднестровье и другие подобные псевдогосударства. Без поддержки со стороны такие образование не прожили бы и дня, отмечает знаток.

"Пока подобные конфликты существуют в Молдове, Украине, трудно сконцентрироваться на важных внутренних вопросах. Россияне хотят, чтобы Приднестровье попало де-юре под контроль Молдовы, но де-факто оставалось в их зоне воздействия. Таким образом через этот регион они смогут влиять на политическую жизнь на самом высоком уровне. С Донбассом они хотят сделать тоже самое. Чтобы у нас не говорили о , в Молдове - о ЕС. Это один и тот же сценарий", - добавляет Леонид Литра.

призвала Россиян вывести войска из Приднестровья. Соответствующую резолюцию приняла Генеральная ассамблея.

"Независимость" Приднестровской Молдавской Республики была провозглашена 25 августа 1991. Между сепаратистами и молдавскими войсками начался кратковременный вооруженный конфликт, завершившийся фактической победой сепаратистов, которых поддерживала русская армия. официально не признает суверенитета ПМР, однако на неофициальном уровне оказывает ей военную, экономическую, политическую и дипломатическую поддержку. На территории Приднестровья расположена Оперативная Группа Российских Войск. Это около двух тысяч человек. В 2000 году на международном саммите в Стамбуле Россия обязалась вывести эту группировку до конца 2004 года, но своего обязательства не выполнила до сих пор.

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