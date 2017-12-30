Энтони Фриман из Лаборатории реактивного движения (JPL) в Пасадене рассказал на конференции Американского географического союза (AGU) о будущей межзвездной миссии к Альфа Центавра.

запустить к ближайшей к Солнцу звездной системе группу микрозондов в JPL планируют в 2069 году, к столетней годовщине высадки на Луне, информирует svodka.net.

Цель миссии – экзопланета Проксима b, которая вращается вокруг красного карлика Проксима Центавра. Чтобы приблизиться к планете, зондам предстоит преодолеть расстояние в 4,4 световых года. В JPL рассчитывают пройти эту дистанцию за 44 года. Для этого зондам нужно развить скорость в 10 раз меньше скорости света. Если запуск состоится в 2069 году, зонды достигнут цели в 2113-ом.

«Все очень туманно, – говорит Фриман, – но до 2069 года есть время на то, чтобы подготовиться».

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