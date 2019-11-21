Некоторые украинцы имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Какие группы населения могут воспользоваться такой возможностью, напомнили в Укрпастрансе.

Так, в 2019 году право на льготы имеют следующие категории населения: Ветераны войны. Участники боевых действий и лица, приравненные к ним (в т. ч. АТО), лица с инвалидностью вследствие войны и лица, приравненные к ним, люди, сопровождающее человека с инвалидностью вследствие войны I группы.

Чернобыльцы. В эту категорию входят люди, которые пострадали из-за аварии на Чернобыльской АЭС, дети, которым установлена инвалидность, связанная с Чернобыльской катастрофой.

Лица с инвалидностью. Граждане, имеющие инвалидность I, II, III группы, лица с инвалидностью по зрению I-II групп, ребенок с инвалидностью, а также человек, которые сопровождает гражданина с инвалидностью I группы или ребенка с инвалидностью.

Другие категории граждан. К этой категории относятся пенсионеры (по возрасту), военнослужащие, ветераны военной службы, ветераны органов внутренних дел, ветераны налоговой милиции, ветераны Государственной пожарной охраны и др..

Также льготы положены детям-сиротам и детям, которые лишены родительской опеки, дети до 6 лет (без занятия отдельного места для сидения), дети из многодетных семей, пострадавшие участники Революции Достоинства.





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