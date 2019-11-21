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МИД РФ: Минские соглашения являются шансом для реинтеграции Донбасса
21.11.2019 20:51
В МИД РФ считают Минские соглашения шансом для реинтеграции Донбасса Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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