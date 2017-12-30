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Кличко показал, каким был для него и для Киева 2017 год. Видео
30.12.2017 12:40
Видеоролик с самыми яркими моментами 2017 года мэр Киева Виталий Кличко опубликовал на своей странице в Facebook. "Друзья! Этот год был непростым, напряженным, но результативным. 2017-й в фото", – написал он. В список самых важных событий Кличко включил "Евровидение", возобновление строительства метро на Виноградарь, спортивные соревнования и марафоны, открытие обновленного Пешеходного моста, международные поездки и встречи и другие мероприятия.   | Виталий Кличко: Год был непростым, но результативным Фото: kiev.klichko.org видео Видео: Партія УДАР Віталія Кличка / YouTube

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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