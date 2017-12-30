Кличко показал, каким был для него и для Киева 2017 год. Видео
30.12.2017 12:40
Видеоролик с самыми яркими моментами 2017 года мэр Киева Виталий
Кличко опубликовал на своей странице в Facebook. "Друзья! Этот год
был непростым, напряженным, но результативным. 2017-й в фото", –
написал он. В список самых важных событий Кличко включил
"Евровидение", возобновление строительства метро на Виноградарь,
спортивные соревнования и марафоны, открытие обновленного
Пешеходного моста, международные поездки и встречи и другие
мероприятия. | Виталий Кличко: Год был непростым, но
результативным Фото: kiev.klichko.org видео Видео: Партія УДАР Віталія Кличка /
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