Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

«Его площадь примерно 890 метров квадратных. Думаем, это будет рекорд Украины. Это крупнейший в Украине мурал на промышленном объекте. Площадь точно нестандартная. Для нас это новый вызов. Мы проверили свои силы, у нас получилось », - рассказал организатор проекта Максим Кравчук.

Мурал под названием «Город будущего» создавали почти месяц. Над проектом работали три художника - Людмила Кирилюк, Владислав Пучинский и Владимир Пастушак.

«Будущее в наших руках и мы не просто так выбрали объект. Люди, которые работают на каменном карьере, - делают большое дело. Они действительно строят будущее для наших детей: из продукции карьера строят дороги и целые города. Мы хотим немного им облегчить дело - у нас много жизнерадостных цветов, чтобы глаз расслабился», - сказала Кирилюк. Высота бочек, на которых воссоздали «Город будущего», 32 метра, диаметр - 11,5 метра. На мурал потратили более 200 килограммов краски.

Художники говорят, что хотели бы, чтобы подобные картины появились и на других промышленных объектах Украины. Тогда бы серости в жизни было бы меньше.

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