Водитель общественного автобуса, забитого пассажирами, упал в обморок во время выполнения рейса до Торонто. Об инциденте извещает CBC News , ссылаясь на комментарии пассажиров, пребывавших в транспорте.

Свидетели рассказывают, что во время движения по загруженной дороге водитель автобуса неожиданно упал на руль, вследствие чего транспортное средство начало носить по трассе.

Когда пассажиры обнаружили, что мужчина не управляет машиной, салон охватила массовая паника, однако одна из пассажирок села за руль и безопасно затормозила, припарковав автобус на обочине.Сотрудники скорой помощи, которые приехали на место инцидента, госпитализировали водителя автобуса. В нынешнее время его жизни ничего не угрожает.

"Все могло закончиться значительно хуже, если бы эта женщина не взяла дело в свои руки. Все пассажиры должны быть ей благодарны", - прокомментировал происшествие сотрудник полиции Роберт Найт, отметив, что правоохранители начали расследование происшествия.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Индии погибли 10 человек при наезде автобуса на толпу паломников, сообщила местная полиция. Известно также, что несколько человек получили серьезные ранения.

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