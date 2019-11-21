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В Киеве водитель ограбил виновницу ДТП
21.11.2019 21:10
В Киеве мужчина выхватил телефон у "виновницы" ДТП
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
виновницы
дтп
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