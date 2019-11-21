Погода, Новости, загрузка...
В Киеве водитель ограбил виновницу ДТП
21.11.2019 21:10
В Киеве мужчина выхватил телефон у "виновницы" ДТП Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 