Не спрашивайте, что бы произошло, если бы ИГИЛ выиграло войну.

Потому что один раз ИГИЛ уже победило.

Правда, это было почти 100 лет назад.

И звали его тогда СССР.

Только вскормленные в абсолютно тепличных условиях политологи, которым теорию преподавали вовремя перекрасившиеся спецы по марксизму-ленинизму, а практику — никто, могут на голубом глазу утверждать, что коммунизм — это такая же идеология, как остальные, только чуточку более агрессивная. Ну, или «идея хорошая, просто реализация неправильная».

Вздор.

На самом деле коммунизм (и брат его нацизм) — это сама настоящая квазирелигия, причём именно в академическом смысле слова. Божественного в коммунизме нет, следовательно и возможна дискуссия, есть ли вера (я полагаю, что да), зато все религиозные механизмы — на месте.

Есть Потерянный Рай, он же Золотой Век — «первобытный коммунизм», есть и грядущее Царство Небесное — тот же коммунизм, только уже «научный». Есть великие пророки — Моисей-Маркс с Илией-Энгельсом, и ряд глашатаев поменьше. Есть Мессия-Ленин, Павел-Сталин, апостольское Политбюро и даже «Иудушка Троцкий» (оригинальное ленинское изречение, кстати). Октябрь 17-го — что-то вроде Первого Пришествия, а дата Второго (всемирного коммунизма), как и следует ожидать, точно неизвестна. Есть культ вечно живых предков-святых, от Ленина до «навечно внесённых в списки полка». Ну и куда без «пролетарии всех стран, соединяйтесь» — такого себе «ни иудея, ни эллина» на новый лад.

От теологии перейдем к экклесиологии. В наличии у нас Священные Писания — «Полн. собр. соч.» в сотнях томов в коленкоровом переплете. Вот Церковь Воинствующая, она же Коммунистическая Партия Советского Союза, вот жрецы-номенклатура и мощи в зиккурате Мавзолее посреди столицы, и храмы-обкомы. Вот Соборы-Съезды и официальные толкования Писания в виде постановлений пленумов ЦК. Вот Орден «рыцарей плаща и кинжала» — ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ — для борьбы с внешним (для жрецов, не страны) врагом, а вот и Святая Инквизиция — Центральная контрольная комиссия, которую партийцы боялись больше, чем чекистов.

Налицо и четырехступенчатая инициация населения: октябрята, пионеры, комсомольцы, коммунисты, и торжественные литургические шествия с хоругвями и иконами с плакатами и портретами, и священный язык: «рабкрин», «наркомат», «совнархоз», «партком», не говоря уже о ГОЭЛРО, НЭПе и ГУЛАГе. И так в каждой стране победившего «единственно верного учения». Что же тут удивительного, что УНР проиграла схватку с религиозными фанатиками, а в целом «красные» овладели третью мира?

Короче, коммунизм — это квазирелигия, и после генерал-майора религиозной службы отца Звездония и протопарторга Африкана с космобогомольцами тему считаю закрытой.

Приблизительно такая же (не по форме, а по сути) ситуация сложилась и в ИГИЛ. Не буду утомлять вас перечислением псевдорелигиозных фишек, взятых им на вооружение — всё равно большинство читателей без Гугла не отличат михраба от мазхаба, да и не нужно это. Главное — что ни к какому исламу ни в какой его интерпретации ИГИЛ отношения не имеет, да что там к исламу — к религии вообще (18-страничное заключение 120 мусульманских богословов курить ). Подобно тому, как наши проворовавшиеся соотечественники прикрываются патриотическими лозунгами, так и террористы на Ближнем Востоке заворачиваются в Зелёное знамя. Прямым следствием этого является тот факт, что почти абсолютное большинство жертв ИГИЛ — мусульмане, причём погибшие не на поле боя, что было бы объяснимо географией войны, а именно от внутренних репрессий. Ну и все без исключения исламские государства отвергли претензию ИГИЛ называться «халифатом».

Примечательны и другие параллели (ни в коем случае не совпадения!): поиск корней в раннем «чистом исламе» времён Мухаммеда, но с упором на будущий всемирный халифат (от первобытного коммунизма к его торжеству в мировом масштабе); нетерпимость к собственным отступникам (почитайте, что Ленин писал о Каутском); превращение стихов Корана в политические лозунги (советское «начетничество»), оправдание насилия «высшей целью» и т.д.

В общем, с известными поправками на современность, псевдорелигия ИГИЛ ничем от коммунизма не отличается. Избыток ненависти — вот как социологи будущего станут обобщать подобные явления ХХ и ХХІ века.

Ну и теперь с лёгкостью можно ответить на вопрос, что бы было, если бы победа осталась за ИГИЛ. Если коротко — ничего хорошего. Проверено СССР.

Итак, продолжились бы зверства в отношении врагов и нелояльного населения. Красноармейцы расстреливали, вешали и топили своих врагов — и террористы делают то же самое. Кстати, и сожжения заживо массово применялись в первую волну красного террора в 1918 году. Убийства сдавшихся в плен? Их есть у нас — расстрелы в Катыни превосходят по числу жертв убийства в Мосуле. Геноцид национальных и религиозных меньшинств? Гонения на крымских татар у одних и на езидов у других, плюс специальные казни священнослужителей. Использование гражданских заложников в качестве живого щита? Без угрызений совести у обоих. Вооружение детей? Спросите у Зои Космодемьянской, что это. Массовое рабство? Террористам ещё очень далеко до советских лагерей. Химическое оружие? Обычное дело против мирного населения. Уничтожение культурного наследия? ИГИЛ было у кого поучиться: Лавра, Крещатик, Михайловский — и это только в Киеве, а сколько по всей стране? Ну и в довесок ложь и пропаганда 27/4 по всем каналам, а также полномасштабная поддержка мирового терроризма идеально характеризуют и СССР, и ИГИЛ.

Единственное, до чего коммунисты не додумались, это до «сексуального джихада», конвейера изнасилований и легального сексуального рабства. Во время Гражданской, разумеется, жертв-женщин никто не считал, равно как и в ГУЛАГе, да и в обычной жизни были эксперименты: обобществление девиц анархистскими , теория «стакана воды», «комсомолка не должна отказывать» и прочие радости сексуальной революции, безжалостно подавляемые с 30-х годов вплоть до легендарной фразы «в Советском Союзе секса нет».

В общем, жизнь большинства обитателей Ирака и Сирии и так трудно назвать безоблачной, а так она на несколько десятилетий превратилась бы в настоящий кошмар. Да, рано или поздно ИГИЛ постигла бы судьба СССР, без вариантов, но хорошо, что в этот раз у них не получилось. Счёт жертв тоталитарных режимов на планете и так слишком велик.

А всем совкодрочерам, неспособным к внутреннему критическому анализу, советую хотя бы иногда оглядываться по сторонам. Потому что ваш СССР принципиально ничем не отличается от ИГИЛ. И глядя на ближневосточных террористов сегодня, вы можете представить, как выглядели ваши евразийские террористы 100 лет назад.

Омерзительное зрелище.

Послесловие для буквоедов. Вопреки тому, что написано во всех советских и постсоветских учебниках, Советский Союз не был образован 30 декабря 1922 года. В этот день Договор об образовании СССР был утвержден на I Всесоюзном съезде Советов только, по нынешней терминологии, в первом чтении («в основном»). После этого Договор был отправлен на доработку в Центральный Исполнительный Комитет Союза, где превратился в совершенно другой документ. Так 26 первоначальных статей превратились в 72, республики лишались права решать вопросы об изменении границ между собой, вести дипломатические сношения, заключать договора с другими государствами, брать внутренние займы и прочее. И лишь 6 июля 1923 года ЦИК СССР ввёл новый Договор в действие, так что именно эта дата должна считаться формальным днем рождения Советского Союза. Но, как мы знаем, у коммунистов всё не как у людей, следовательно они будут продолжать отмечать мертворождённую дату 30 декабря. А мы — нет.

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