ЕБРР предоставляет "Укрзализныце" под госгарантии EUR150 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет ПАО "Укрзализныця" под государственные гарантии кредит в сумме EUR150 млн на строительства второго пути и электрификацию железнодорожной линии Долинская – Николаев – Колосовка на юге Украины.

"Только что подписано гарантийное соглашение о выделении ЕБРР кредита в объеме 150 млн евро для строительства второго пути, электрификации и модернизации систем сигнализации и связи на направлении Долинская - Николаев – Колосовка", - написал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

По словам В.Омеляна, реализация проекта позволит повысить пропускную способность железнодорожного направления Долинская – Николаев – Колосовка, которое пролегает по территории Кировоградской, Николаевской и Одесской областей.

"Это позволит решить проблемы с пропуском грузов в направлении николаевских портов; поднять участковую скорость движения грузовых поездов на 20 - 25% и, соответственно, сократить срок доставки грузов, а также существенно уменьшить эксплуатационные расходы, связанные с улучшением организации движения поездов. Реализация этого проекта позволит создать более 300 новых рабочих мест. По нашим подсчетам, благодаря электрификации расходы УЗ на транспортировку уменьшаются в 7 раз по сравнению с дизельной тягой", - написал министр в Фейсбук.

Как сообщается в субботу на сайте Мининфраструктуры, подписание гарантийного соглашения предусмотрено соглашением о предоставлении займа между ПАО "Укрзализныця"и ЕБРР.

Общая стоимость проекта составляет ориентировочно EUR300 млн.

Ффинансирование проекта планируется осуществить за счет привлеченных кредитных средств ЕБРР под государственные гарантии в объеме EUR150 млн, а также за счет привлеченных средств Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

Как сообщалось, ЕБПП на заседании 13 декабря утвердил предоставление кредита в сумме EUR150 млн на электрификацию железнодорожной линии протяженностью 253 км Долинская – Николаев - Колосовка на юге Украины.

Согласно документу на сайте банка, кредит поделен два транша: первый - до EUR124,5 млн - для электрификации, установки второго пути и строительства высоковольтной линии на участке железнодорожной линии Долинская - Николаев (148 км), второй - до EUR25,5 млн - для электрификации участка Николаев - Колосовка (105 км).

Европейский инвестбанк 23 ноября 2016 года утвердил такой же кредит EUR150 млн на реализацию этого проекта. Предполагается, что "Укрзализныця" также выделит собственные средства и привлечет грантовое финансирование в рамках технической помощи.