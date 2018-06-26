Коррупционеров во власти не становится меньше, изгонять из политики нечистых на руку можно только изнутри, заявил автор ряда резонансных расследований, журналист проекта "Слідство.Інфо" Дмитрий Гнап. Гнап: Если пустота не заполняется твердым веществом, она заполняется дерьмом. Поэтому пора выбрасывать дерьмо из власти Фото: hromadske.ua / Facebook "Обязательно приму участие в парламентских выборах. Относительно президентских, то я призываю всех политиков демократического лагеря объединиться ради праймериз, на которых – выбрать лучшего и достойного кандидата, которого мы все поддержим. Лично я готов принять участие в президентских праймериз. Хотя эта идея представляется мне совершенно безумной. Но только безумные идеи по-настоящему меняют мир", – сказал Гнап.Он также написал в посте под видеороликом, что его бывшие коллеги, журналисты, которые ранее ушли в политику, все еще остаются в меньшинстве, но несмотря на это, им "удалось немало"."Удалось бы гораздо больше, если бы их не было так мало во власти. Сколько порядочных народных депутатов вы можете назвать? 10? 20? Из более чем 400? Поэтому я принял решение покинуть журналистику. И идти в политику. Я могу сделать еще тысячу журналистских расследований. Разоблачить еще 2 тысячи коррупционеров. Но вижу, как год от года они все спокойнее себя чувствуют. И нагло смеются тебе в лицо, зная, что даже потеряв должность, устроят туда своего кума, через которого так же будут воровать наши налоги и наше общее имущество", – отметил Гнап."Чем больше их там, а нас там меньше, тем дольше продлится эта безнадежность. Тем больше людей уедет из страны. Чем больше нас там, а их там меньше, тем больше шансов на настоящие перемены. Это не политология. Это физика, друзья. Природа не терпит пустоты. Если пустота не заполняется твердым веществом, она заполняется дерьмом. Поэтому пора выбрасывать дерьмо из власти", – добавил он. https://www.facebook.com/gnap.ua/videos/1709020012514492/ Уроженец Донецкой области Гнап с 2013 года возглавляет проект "Громадського" "Слідство.Інфо".Автор и соавтор ряда резонансных расследований, между которых – фильмы об офшорах президента Петра Порошенко и гибели журналиста Павла Шеремета. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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