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Австралийские военные перехватили в Аравийском море 8 тонн гашиша стоимостью $325 млн
30.12.2017 12:55

Австралийские военные перехватили в Аравийском море 8 тонн гашиша стоимостью $325 млн

Корабль австралийских Военно-морских сил "Варрамунга" перехватил в Аравийском море суда, которые перевозили почти восемь тонн гашиша, сообщают в субботу западные СМИ.

"Экипаж тщательно подготовился к такой задаче, и мы смогли использовать наши вертолеты, чтобы найти и высадиться на подозрительных суднах", - цитируют СМИ капитана корабля.

По их информации, стоимость перехваченной партии на черном рынке составляет $325 млн.

Отмечается, что за последние три дня экипаж этого фрегата также конфисковал 69 кг героина.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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