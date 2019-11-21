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Ученые придумали аэрогель, который помогает срастить кости за несколько дней
21.11.2019 22:07
Ученые изобрели вещество, которое сращивает кости за несколько дней Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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