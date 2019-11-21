|Прощай, Анджеліна! У Бреда Пітта нова дівчина
|21.11.2019 22:12
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Шанувальники впевнені: у Пітта роман з 30-річною актрисою Алією Шокат («Затримка в розвитку», «Рубі Спаркс», «Три короля»)! Їх помітили на художній виставці в Лос-Анджелесі в минулі вихідні, і інсайдери стверджують: зірки постійно трималися разом і мило базікали. А ще після цього в Мережі згадали, що на бродвейське шоу Mike Birbiglia One-Man Show в жовтні Бред теж прийшов в компанії Алії, та й у вересні на прем'єрі п'єси A Play Is A Poem вони знову були разом (і, за чутками, поїхали з заходу на одній машині).
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