Тела двух мужчин обнаружили между селами Орловка и Новосельское, в Ренийском районе Одесской области. Тела были закопаны.

Правоохранители нашли два тела в поле на расстоянии 400 м от трассы Одесса — Рени. По предварительной информации, одно из тел принадлежит фермеру из села Новосельское, а другое криминальному авторитету по кличке «Хребет», информирует svodka.net.

Оба исчезли еще 7 октября. Вечером того дня неизвестный, вероятно криминальный авторитет, попросил фермера подъехать на объездную дорогу.

«Мужчина выехал на место, а уже через 20 минут перезвонил жене и сказал, чтобы она отдала все имеющиеся в доме деньги человеку, который подъедет на его автомобиле», — говорится в сообщении.

Позже был найден автомобиль Toyota, принадлежавший фермеру, на территории кладбища. Еще позже нашли и автомобиль Hyundai, который взял напрокат «Хребет». В салоне авто были обнаружены следы крови.

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Продолжается расследование, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

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