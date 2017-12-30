По факту ДТП в Харькове 30 декабря полицейские завели уголовное производство по статье о нарушениях правил безопасности дорожного движения. Полицейские устанавливают личность пассажира BMW Фото: hk.npu.gov.ua "30 декабря около 1.30 на Окружной дороге Харьков – Должанский произошло столкновение автомобиля BMW с автомобилем "ВАЗ". В результате происшествия водитель и пассажир BMW доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. 53-летний водитель и два пассажира "ВАЗ" от полученных травм погибли на месте", – сказано в сообщении.Данные о ДТП внесены в Единый список досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.Полицейские устанавливают личность пассажира BMW и одного из погибших пассажиров "ВАЗ", а также все обстоятельства совершения ДТП. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки дтп пассажира ваз полицейские движения Теги: происшествия