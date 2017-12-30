По факту ДТП в Харькове 30 декабря полицейские завели уголовное
производство по статье о нарушениях правил безопасности дорожного
движения. Полицейские устанавливают личность пассажира BMW Фото:
hk.npu.gov.ua "30 декабря около 1.30 на Окружной дороге
Харьков – Должанский произошло столкновение автомобиля BMW с
автомобилем "ВАЗ". В результате происшествия водитель и пассажир
BMW доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной
медицинской помощи. 53-летний водитель и два пассажира "ВАЗ" от
полученных травм погибли на месте", – сказано в
сообщении.Данные о ДТП внесены в Единый список досудебных
расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности
дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими
транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.Полицейские
устанавливают личность пассажира BMW и одного из погибших
пассажиров "ВАЗ", а также все обстоятельства совершения ДТП.
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