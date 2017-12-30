Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 30 декабря, подписал закон "О государственном бюджете Украины на 2018 год", который был принят Верховной Радой 7 декабря. О соответствующем факте сообщила пресс-служба Главы страны.

Согласно опубликованным в документе данным, его основные приоритеты - это экономический рост, а также повышение дохода населения страны, повышение обороноспособности, поддержка аграрного сектора и строительство дорог, децентрализация и энергоэффективность, а также развитие человеческого капитала.

Доходы бюджета в 2018 году составят 913 млрд 613 млн 702,5 тысяч гривен, что на 18,5% выше, чем в прошлом году.

Расходы украинского бюджета, как ожидается, составят 988 млрд 634 млн 334,5 тысяч гривен - вырастут на 17,5% в сравнении с прошлым годом.

Предельный объем государственного долга на 31 декабря следующего года составит 1 трлн 999 млрд 347 млн 176,8 тысяч гривен.

Прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в 2018 году с 1 января достигнет 1700 гривен; с 1 июля 2018 года - 1777 гривен, а с 1 декабря 2018 года - 1853 гривны.

Минимальная зарплата жителей Украины с 1 января 2018 года составит 3723 гривны.

Кроме того, президент отмечает, что в бюджете на следующий год предусмотрено увеличение средств на армию почти на 25% - до 86 миллиардов гривен.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, около полуночи в четверг, 7 декабря, Верховная Рада Украины приняла закон "О государственном бюджете Украины на 2018 год" . За него проголосовали 273 депутата во время заседания. Кабинет министров подал проект закона в парламент еще 15 сентября, однако на протяжении трех месяцев его дорабатывали и внесли в Верховную Раду окончательный вариант.

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