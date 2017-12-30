Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что ЕБРР предоставил "Укрзалізниці" кредит для электрификации и модернизации железной дороги на направлении Долинская – Николаев – Колосовка. Омелян: По нашим подсчетам, благодаря электрификации расходы на транспортировку уменьшаются в семь раз Фото: Volodymyr Omelyan / Facebook "Только что подписано гарантийное соглашение о выделении ЕБРР кредита в объеме €150 млн для строительства второго пути, электрификации и модернизации систем сигнализации и связи на направлении Долинская – Николаев – Колосовка", – написал он.По словам министра, благодаря соглашению скорость движения поездов на участке получится увеличить на 20–25%."Это позволит сократить срок доставки грузов, а также существенно уменьшить эксплуатационные расходы, связанные с улучшением организации движения поездов. Реализация этого проекта позволит создать более 300 новых рабочих мест. По нашим подсчетам, благодаря электрификации расходы "Укрзалізниці" на транспортировку уменьшаются в семь раз по сравнению с дизельной тягой!" – подчеркнул он.Омелян добавил, что президент Украины немедленно подписал распоряжение, которое позволило начать этот проект. https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10155461214448439 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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