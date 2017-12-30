Украшаем новогодние блюда мы совсем не случайно — новый год стал для нас таким праздником, в котором все должно дышать новогодним волшебством!

Даже обычные бутерброды мы стараемся сделать необычными, а уж что говорить о салатах, тортах и закусках, пишет со ссылкой на издание .

Даже бутылки с шампанским сейчас все чаще «декупажат», украшая новогодними картинками и прочими атрибутами, чтобы было видно, что они займут место именно на новогоднем столе)

А где понабрать идей для только этого «украшательства»? Хорошо, если своя фантазия бурная и позволяет воплощать любые идеи. А если усталость перевешивает да и настроение не то?

Тогда поможет Лиловый пятачок — он подсмотрел у хозяюшек-умелиц идеи украшения блюд и хочет поделиться с вами!















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