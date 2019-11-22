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Стримана сексуальність: Новий вихід Кім Кардашьян
22.11.2019 00:59
Вранці Кім снідала з мамою, а тепер папараці сфотографували зірку в total-black образі, коли вона йшла на ланч в UCLA - публічний університет в Лос-Анджелесі. Як же їй личать костюми!

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