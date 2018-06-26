Ребятам инкриминируют хулиганские действия с тяжелыми последствиями

Следовательно, под стражу взяли 17-летнего Даниила и 16-летнего Олега, сообщает издание ZAXID.NET.

Судебное заседание проходило 25 июня за закрытыми дверями, ведь фигуранты еще несовершеннолетние. Родители ребят отказались от комментариев.

Адвокат одного из подозреваемого Виктор Пономаренко сообщил, что будет обжаловать решение в апелляционной инстанции.

"С мерой пресечения, я считаю, что он излишне строгий", - сказал защитник.

Ребятам инкриминируют хулиганские действия с тяжелыми последствиями - статья 296 УК Украины.

Дела в отношении других участников нападения рассматривать 26 июня.

Напомним, в субботу поздно вечером в результате нападения на лагерь цыган на окраине Львова погиб человек , еще несколько были травмированы. Глава Нацполиции заявил, что всех причастных к нападению задержали .

Совет Европы осудил набег на лагерь цыган .

Министерство иностранных дел Украины призывает Межведомственную рабочую группу по вопросам выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии защиты и интеграции в украинское общество цыганской национального меньшинства с участием правоохранителей немедленно рассмотреть набег на цыган в Львове .