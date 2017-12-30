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НАБУ намерено закрыть производство о спецконфискации $1,5 млрд Януковича в отношении чиновников "Ощадбанка" – СМИ
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30.12.2017 13:16
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Арестованные на счетах бывшего президента Виктора Януковича и его
окружения $1,5 млрд пошли в государственный бюджет, а следовательно
уголовное производство Национального антикоррупционного бюро
Украины, в котором фигурирует государственный "Ощадбанк", будет
закрыто, сообщил источник "Українських новин". Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Источник "Українських новин"
сообщил, что глава "Ощадбанка" должен предоставить НАБУ все
необходимые документы Фото: nabu.gov.ua "В январе, вероятно, до
Рождества или, может, после дело будет закрыто", – сказал
собеседник агентства.По его словам, в течение двух недель
председатель правления "Ощадбанка" Андрей роскошный должен
предоставить НАБУ необходимые документы по этому делу.Источник
сообщил, что некоторые фирмы из окружения Януковича переуступили
свои долги другим фирмам, которые, в свою очередь, и требуют
возвращения денег.Собеседник отметил, что чистый "заработок" такой
фирмы может составить $45 млн только в одном случае.При этом
источник добавил, что $1,5 млрд пошли в госбюджет, а следовательно
дело будет закрыто.В марте 2017 года Краматорский городской суд
Донецкой области принял решение о конфискации $1,5
млрд окружения Януковича. По данным генпрокурора Юрия
Луценко, заблокированные средства хранились в виде денег
и ценных бумаг.28 апреля Луценко сообщил, что "Ощадбанк"
завершил процедуру перечисления в Государственное казначейство
конфискованных средств. Президент Украины Петр Порошенко отметил,
что эти деньги пойдут в первую очередь на укрепление
армии.27 декабря агентство "Українські новини" написало, что
НАБУ провело выемку документов в "Ощадбанке" в рамках
трех уголовных производств о спецконфискации.Из постановления
Соломенского райсуда Киева от 6 декабря 2017 года следует,
что НАБУ проводит досудебное расследование относительно
возможной растраты главой правления "Ощадбанка" Андреем Пышным и
его подчиненными вверенного им имущества путем списания $20,98 млн
со счетов Opalcore Ltd в этом банке.
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