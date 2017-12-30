Арестованные на счетах бывшего президента Виктора Януковича и его окружения $1,5 млрд пошли в государственный бюджет, а следовательно уголовное производство Национального антикоррупционного бюро Украины, в котором фигурирует государственный "Ощадбанк", будет закрыто, сообщил источник "Українських новин". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Источник "Українських новин" сообщил, что глава "Ощадбанка" должен предоставить НАБУ все необходимые документы Фото: nabu.gov.ua "В январе, вероятно, до Рождества или, может, после дело будет закрыто", – сказал собеседник агентства.По его словам, в течение двух недель председатель правления "Ощадбанка" Андрей роскошный должен предоставить НАБУ необходимые документы по этому делу.Источник сообщил, что некоторые фирмы из окружения Януковича переуступили свои долги другим фирмам, которые, в свою очередь, и требуют возвращения денег.Собеседник отметил, что чистый "заработок" такой фирмы может составить $45 млн только в одном случае.При этом источник добавил, что $1,5 млрд пошли в госбюджет, а следовательно дело будет закрыто.В марте 2017 года Краматорский городской суд Донецкой области принял решение о конфискации $1,5 млрд окружения Януковича. По данным генпрокурора Юрия Луценко, заблокированные средства хранились в виде денег и ценных бумаг.28 апреля Луценко сообщил, что "Ощадбанк" завершил процедуру перечисления в Государственное казначейство конфискованных средств. Президент Украины Петр Порошенко отметил, что эти деньги пойдут в первую очередь на укрепление армии.27 декабря агентство "Українські новини" написало, что НАБУ провело выемку документов в "Ощадбанке" в рамках трех уголовных производств о спецконфискации.Из постановления Соломенского райсуда Киева от 6 декабря 2017 года следует, что НАБУ проводит досудебное расследование относительно возможной растраты главой правления "Ощадбанка" Андреем Пышным и его подчиненными вверенного им имущества путем списания $20,98 млн со счетов Opalcore Ltd в этом банке. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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