В своем иске Курята утверждал о безосновательности своего увольнения 27 января 2017 в связи с отсутствием в его действиях признаков дисциплинарного проступка, передает со ссылкой на .

Рассмотрев дело, суд пришел к выводу о частичной обоснованности исковых требований.

Суд отметил, что, согласно плану проведения полицейской операции в Княжичах, Курята ни был назначен старшим группы правоохранителей или старшим по проведению всей операции.

"Как отметил сам истец, он считал своим долгом принять участие в запланированных и утвержденных начальником ГУ следственно-розыскных мероприятиях, в которых предполагалось участие его непосредственных подчиненных Управления криминальной разведки, о соответствующем уголовном производстве ему стало известно в ходе оперативных совещаний у начальника ГУ в Крищенко А.Е.", - говорится в постановлении суда.

Суд признал незаконным решение Нацполиции о проведении служебного расследования и отменил приказ об увольнении Куряты. Нацполиция также обязана выплатить подозреваемому 104 тыс. гривен заработной платы за время вынужденного прогула.

Система всячески пытается это дело замять, чтобы о нем все быстрее забыли. Об этом корреспонденту Gazeta.ua сказал Александр Орлов, отец расстрелянного в Кяжичах полицейского Сергея Орлова.

"Леонид Курята на момент трагедии в Княжичах возглавлял уголовный розыск . По версии следствия, именно Курята непосредственно руководил спецоперацией и отдал приказ спецназу КОРД на расстрел полицейских. После служебного расследования его уволили из полиции, потом суд взял его под домашний арест. Но вдруг Окружной административный суд решает восстановить Куряту в должности и выплатить ему компенсацию. Суд решил, что Курята не был уполномочен осуществлять контроль за действиями полицейских в Княжичах. Значит, он случайно оказался в Княжичах в тот день, случайно увидел полицейскую спецоперацию, случайно отдал им приказ, после которого они перестреляли друг друга", - говорит Александр Афанасьевич.

Двум бывшим руководителям оперативной разведки - Александру Мелюхову и Игорю Иващенко сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий во время проведения спецоперации в селе Княжичи Броварского района Киевской области. Там спецназовцы полиции постреляли оперативников и инспекторов Государственной службы охраны ночью 4 декабря прошлого года. Погибли инспекторы 24-летний Сергей Орлов, 25-летний Евгений Куртев, оперативники 25-летний Юлиан Рудько и 27-летний Александр Маница и 31-летний Виталий Валецкий - начальник столичного отдела управления Корпуса оперативно-внезапного действия.

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