Глава юридического комитета Сената США Линдси Грэм затребовал у госсекретаря Майка Помпео документы относительно контактов пятого президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

Также его интересуют связи Порошенко с другими должностными лицами администрации тогдашнего президента США Барака Обамы, а также с Хантером Байденом.

Об этом Грэм написал в своем Twitter.

Также сенатор разместил ссылку на оригинал письма, в котором отмечает, что предоставленные документы должны помочь выяснить роль Байдена «в увольнении генпрокурора Шокина ради прекращения расследования деятельности компании, где работал его сын».

«Как я понимаю, 4 февраля 2016 года, Генеральная прокуратура (Украины — ред) под руководством Виктора Шокина объявила об аресте имущества учредителя украинской газодобывающей компании Burisma Николая Злочевского… Хантер Байден через Twitter начал „преследовать“ тогдашнего заместителя госсекретаря Тони Блинкена, который долгое время был советником вице-президента Байдена, указывая, что оба могли бы инициировать переговоры относительно расследования Шокиным деятельности Burisma. В то время Хантер Байден занимал должность члена совета директоров Burisma», — отмечает в письме Грэм.

По словам сенатора, 11, 18 и 19 февраля 2016 года Байден имел серию телефонных разговоров с президентом Украины Петром Порошенко, в которых поднимался вопрос «увольнения генерального прокурора Шокина за якобы коррупцию».

Также сенатор сообщил, что еще одна телефонная беседа между ними произошла 22 марта 2016 года, ровно за неделю до того, как Шокин был смещен с должности.

Согласно тексту письма, Грэм потребовал у Помпео документы и стенограммы телефонных разговоров между Байденом и Порошенко в указанные даты.

Также Грэм запрашивает любые документы, связанные со встречей 2 марта 2016 года Девона Арчера, делового партнера Хантера Байдена, и тогдашнего госсекретаря США Джона Керри.

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