|Дженніфер Лоуренс помічена з чоловіком вперше після їх весілля (Фото)
|22.11.2019 07:10
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Днями американську актрису і директора арт-галереї помітили в Нью-Йорку - пара виходила з Музею сучасного мистецтва і прямувала в один з ресторанів в Сохо на обід. Для заповнення культурного (і не тільки) голоду Лоуренс вибрала відповідний образ. Зірка вдягла біле шкіряне пальто з витонченим поясом на талії і лофери винного відтінку. Волосся Дженніфер зібрала в недбалий пучок, а в руках несла маленьку леопардову сумку від Mehry Mu.
Її обранець вважав за краще casual-образ. Зелену вітровку з капюшоном від North Face Кук доповнив синіми джинсами.
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