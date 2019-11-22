22 ноября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Закон о земле: подводные камни, страхи и мифы • Кто в Украине имеет право на бесплатный проезд • Суд обязал Кабмин пересмотреть прожиточный минимум • Минобороны РФ испытало "Бога войны" • Австралию накрыла “марсианская” буря • Закон о “пляжах без заборов” вступил в силу • В Украине последние 30 лет температура растет вдвое быстрее, чем на планете - экспертвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Майдан, опросы. 22 ноября 35Майдан, опросы. Офіційні заходи та неформальні зустрічі — українські міста по різному відзначають цей день. Втім, не має жодного українця, якого не торкнулися події зими 2013-2014 року. Що вони думають про Революцію Гідності зараз, і чи вважають цілі Майдана досягнутими, питали в людей кореспонденти hromadske у Львові, Харкові та Сєвєродонецьку. Фоторепортажи Популярные теги Нацгвардия, #Євромайдан, архитектура, протесты, дизайн, знаменитости, город, война, стихийные бедствия, ЗСУ, НАТО, женщины, политика, досуг, авиация, заводы, футбол, Карпаты, общество, церковь, Порошенко, столкновения, митинги, Динамо, Майдан, зима, транспорт, Одесса, фотопроект, ВМС, мода, Саакашвили, парады, милиция, автомобили, фестивали, Львов, АТО, корабли, марш, живопись, беспорядки, природа, суд, портрет, аннексия Крыма, экология, выставки, дети, ВСУ, катастрофы, военная техника, соревнования, Александр Зубко, технологии, Россия, юмор, политики, музыка, мир, депутаты, выборы, Шахтер, культура, кошки, Львів, США, бизнес, спорт, оккупация, учения, путешествия, Сергей Смоленцев, тест-драйв, солдат, вера, концерты, фотоподборки, история, Путин, полиция, Донбасс, акции, Киев, искусство, фотографы, пейзажи, Дмитрий Дятлов, фотография, уикенд, праздники, традиции, самолеты, Верховная Рада, туризм, джаз, фотоконкурсы, люди, животные, цирк Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис Нацгвардия, #Євромайдан, архитектура, протесты, дизайн, знаменитости, город, война, стихийные бедствия, ЗСУ, НАТО, женщины, политика, досуг, авиация, заводы, футбол, Карпаты, общество, церковь, Порошенко, столкновения, митинги, Динамо, Майдан, зима, транспорт, Одесса, фотопроект, ВМС, мода, Саакашвили, парады, милиция, автомобили, фестивали, Львов, АТО, корабли, марш, живопись, беспорядки, природа, суд, портрет, аннексия Крыма, экология, выставки, дети, ВСУ, катастрофы, военная техника, соревнования, Александр Зубко, технологии, Россия, юмор, политики, музыка, мир, депутаты, выборы, Шахтер, культура, кошки, Львів, США, бизнес, спорт, оккупация, учения, путешествия, Сергей Смоленцев, тест-драйв, солдат, вера, концерты, фотоподборки, история, Путин, полиция, Донбасс, акции, Киев, искусство, фотографы, пейзажи, Дмитрий Дятлов, фотография, уикенд, праздники, традиции, самолеты, Верховная Рада, туризм, джаз, фотоконкурсы, люди, животные, циркВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Офіційні заходи та неформальні зустрічі — українські міста по різному відзначають цей день. Втім, не має жодного українця, якого не торкнулися події зими 2013-2014 року. Що вони думають про Революцію Гідності зараз, і чи вважають цілі Майдана досягнутими, питали в людей кореспонденти hromadske у Львові, Харкові та Сєвєродонецьку. 22.11.2019



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