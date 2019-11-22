Революція Гідності 6 років потому: думка мешканців регіонів
22.11.2019 07:50
22 ноября
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22.11.2019
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Метки: Майдан, опросы.
22 ноября
Офіційні заходи та неформальні зустрічі — українські міста по різному відзначають цей день. Втім, не має жодного українця, якого не торкнулися події зими 2013-2014 року. Що вони думають про Революцію Гідності зараз, і чи вважають цілі Майдана досягнутими, питали в людей кореспонденти hromadske у Львові, Харкові та Сєвєродонецьку.