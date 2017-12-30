Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что ЕБРР
предоставил "Укрзалізниці" кредит для электрификации и модернизации
железной дороги на направлении Долинская – Николаев – Колосовка.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Омелян: По
нашим подсчетам, благодаря электрификации расходы на
транспортировку уменьшаются в семь раз Фото: Volodymyr Omelyan /
Facebook "Только что подписано гарантийное соглашение о выделении
ЕБРР кредита в объеме €150 млн для строительства второго пути,
электрификации и модернизации систем сигнализации и связи на
направлении Долинская – Николаев – Колосовка", –
написал он.По словам министра, благодаря соглашению скорость
движения поездов на участке получится увеличить на 20–25%."Это
позволит сократить срок доставки грузов, а также существенно
уменьшить эксплуатационные расходы, связанные с улучшением
организации движения поездов. Реализация этого проекта позволит
создать более 300 новых рабочих мест. По нашим подсчетам, благодаря
электрификации расходы "Укрзалізниці" на транспортировку
уменьшаются в семь раз по сравнению с дизельной тягой!" –
подчеркнул он.Омелян добавил, что президент Украины немедленно
подписал распоряжение, которое позволило начать этот проект.
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10155461214448439
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