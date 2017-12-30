Российская артистка Клара Новикова рассказала журналистам, как однажды без каких-либо на то причин ее избил прежний супруг. По словам знаменитости прецедент привел к разводу. Впрочем, недолгим и трагическим был и второй брак знаменитости.

Об этом пишет "", ссылаясь на эфира с 71-летней Новиковой на росТВ, передает .

По словам артистки, неприятный поворот в ее судьбе случился в дни новогодних праздников и в один момент привел к распаду семьи. Встретив новый 1976 год, Новикова в компании жена Виктора и друзей отправилась на лестничную площадку на перекур. Внезапно муж набросился на нее и сильно ударил по лицу.

"Ни с того ни с сего дал кулаком по лицу и разбил нос. Я была вся в крови", - вспомнила артистка.

Новикова добавила, что не могла простить мужу подобного и решила, что больше к нему не вернется. По мнению знаменитости, поводом могла стать лишь ревность, ведь в те годы она уже набирала слава на эстраде и, конечно, ею интересовались другие мужчины.

Своего второго мужа, Юрия Зерчанинова, Новикова встретила только через несколько месяцев после инцидента, однако брак был недолгим. У мужчины обнаружили проблемы с сердцем, понадобилась срочная операция.

"Я уехала на гастроли, так как мне сказали, что он под присмотром и все нормально. И вот я на гастролях, в номере в красивом платье, как вдруг мне звонят и говорят, что он умер", - рассказала Новикова.

По словам артистки, в тот тяжелый период ей очень помогла поддержка публики, к которой она вернулась вскоре после похорон жена.

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