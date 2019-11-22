Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия высказал свои предположения по поводу того, кто скрывается в Сети под никами «Темный рыцарь» и «Джокер». Об этом политика спросили в эфире канала «1+1».

«Так, Темный рыцарь… У меня есть своя теория. Это не один человек, это группа людей под таким псевдонимом. А что до «Джокера», то я не знаю кто это такой, но я его очень ценю, мы с ним обмениваемся… переписываемся в мессенджере, очень часто, каждый день. У него цель — очистить нашу партию от плохих людей. У меня та же самая цель, позитивная, следовательно я считаю, что Джокер — это наш союзник», — поделился своими мыслями нардеп.

Президент Украины Владимир Зеленский читал переписки пранкера Джокера. Об этом он сказал в Очакове, отвечая на вопросы журналистов.

У Зеленского спрашивали, читал ли он переписки Джокера и доверяет ли их содержанию.

«Джокера? Что-то читал. Просто я не знаю, кто это. Мне сложно (сказать). Сейчас столько фейков в интернете, обо всем пишут. Помните, когда была президентская кампания, чего обо мне только не писали? Все это ложь, вы видите. Поэтому я не знаю, кто такой Джокер. Может, он между нас находится даже сейчас», – отметил Зеленский.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира