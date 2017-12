прогноз от журнала The Economist Секретный календарь В ноябре 2017 года вышел очередной, 32-й по счету, номер журнала The Economist из серии «Мир в таком-то году» с прогнозом основных мировых трендов на 2018 год и набором разноцветных пиктограмм для их иллюстрации. Пиктограммы сведены в таблицу из 9 столбцов, подобную той, что используется в нумерологии для установления связей между буквами алфавита и натуральными числами от 1 до 9. Поскольку речь идёт о прогнозе, постольку ячейки таблицы должны заполняться соответствии с некой системой, и мы сейчас её увидим. Таблица содержит 63 пиктограммы. С точки зрения нумерологии шестёрка как первая цифра числа 63 является для этой таблицы системообразующей. На пересечении шестой строки и шестого столбца находится пиктограмма с символом Чемпионата мира по футболу 2018 года (присвоим ей номер 6.6 по принципу шестая строка, шестой столбец). Заметим, что чемпионат стартует 14 июня, а июнь - это шестой по счёту месяц в году, и в таблице данная пиктограмма с Кубком мира стоит тоже в шестом столбце. В том же столбце в первой строке таблицы размещена пиктограмма, изображающая Трампа (присвоим ей номер 1.6). Как известно, Дональд Трамп родился 14 июня 1946 года, то есть в шестом месяце. Фиксируем этот факт и идём дальше. В ячейке номер 4.7 изображена фрау Меркель, которая родилась 17 июля 1954 года, и опять получается, что номер месяца её рождения совпадает с номером столбца таблицы, в который помещена соответствующая пиктограмма. Теперь рассмотрим пиктограмму 3.9. Она изображает Ким Ир Сена - основателя и руководителя северокорейского государства, 70-летие со дня создания которого прогрессивное человечество будет отмечать 9 сентября 2018 года. Значит, и в данном случае номер месяца совпадает с номером столбца таблицы. Зимние Олимпийские игры запланированы на февраль 2018 года. Внимательно смотрим на второй столбец. В его первой строке изображён кругломордый кот малинового цвета корейской наружности с острыми ушами. Вспоминаем, что эмблемой олимпиады, которая будет проводиться в Южной Корее, является белый тигрёнок с круглыми ушками. С учётом дискриминационных по отношению к российской сборной решений МОК можно утвердать, что формат олимпиады принципиально изменился, и, бесспорно, это нашло своё отражение в трансформации милого тигрёнка в наглого котяру-буржуина. Из Владимира Авдеева мы знаем: кошки - это четвероногие евреи. Ага... Возникает догадка, что рассматриваемая таблица на самом деле является календарём. Это действительно так, и вот почему. Редакционная политика журнала The Economist контролируется семейством пресловутых Ротшильдов. Они - иудеи, а на иврите письмо осуществляется справа налево и сверху вниз. В соответствии с этим правилом в качестве пиктограммы номер один следует рассматривать пиктограмму 1.9 в правом верхнем углу таблицы. На ней изображён пассажир, которому принято уступать место в общественном транспорте, но в данном конкретном случае делать этого не требуется, так как пассажир выходит. Надо отдать должное самоиронии редакции журнала, потому что пиктограмма 1.9 указывает на выход его первого номера от 02.09.1843. В сентябре 2018 года журнал будет отмечать 175-летний юбилей, мимо чего его редакция, конечно же, пройти не могла и следовательно разместила в девятой колонке соответствующую пиктограмму. Но это ещё не всё. Согласно Торе, следующий день у иудеев начинается вечером текущего дня. В 2018 году евреи встретят свой Новый год девятого сентября. В этот день закончится 5778 год по еврейскому летоисчислению (поэтому пиктограмма 1.9 изображает уходящего старика), и в этот же самый день, как только зайдёт солнце, евреи встретят новый 5779 год. Обратите внимание на две последние цифры 7 и 9. Семь - это количество строк в таблице, девять - количество столбцов, то есть здесь нет ничего случайного. Над проектом работают квалифицированные каббалисты. В связи с пиктограммой 1.9 укажем на два важных нюанса, которые обязательно надо учитывать при дальнейшем анализе, особенно если вы захотите заняться им самостоятельно. Во-первых, одна и та же пиктограмма может иметь две расшифровки: открытую и тайную. Во-вторых, особенность еврейского календаря, когда уходящий год и наступающий год накладываются на один и тот же календарный день, позволяет расширить таблицу с 9 до 12 столбцов, тем самым превратив её в полноценный календарь, в котором первые три месяца года накладываются на его последние три месяца. С точки зрения нумерологии такая операция вполне правомерна, так как формально отсутвующие в таблице 10, 11 и 12 столбцы могут быть представлены в следующем виде: 10=1+0=1, 11=1+1=2 и 12=1+2=3. Таким образом, первый столбец таблицы соответствует одновременно январю и октябрю, второй - февралю и ноябрю, третий - марту и декабрю. В результате мы получаем календарь с перечислением основных событий 2018 года. Причём этот календарь содержит инсайдерскую информацию от самих Ротшильдов! Так что, инвесторы всех стран, держите карман шире... Открытый ключ Франклина Исполнительным редактором, ответственным за выпуск номера The World in 2018, является Дэниел Франклин, который, судя по биографии, имеет устойчивые контакты с международным разведывательным сообществом, что вызывает особый интерес к его прогнозам. Дэниел Франклин опубликовал небольшой комментарий, в котором даётся ключ, позволяющий установить взаимосвязи между пиктограммами с обложки журнала и конкретными событиями 2018 года. Например, на пиктограмме 1.3 изображён кинопроектор, но догадаться, что именно означает этот символ, без соответствующего ключа невозможно сколько ни гадай. Но Дэниел Франклин пишет в своём комментарии, что в настоящее время ведутся съёмки фильма «Мэри Поппинс возвращается», который станет сиквелом старого фильма «Мерри Поппинс» 1964 года выпуска. Выход сиквела на экраны запланирован на 25 декабря 2018 года, следовательно соответствующая пиктограмма и расположена в третьем столбце таблицы, который соотнесён одновременно с мартом и декабрем. События и сиквела, и старого фильма разворачиваются в Лондоне во время Великой Депрессии. При этом Дэниел Франклин акцентирует внимание на том, что от 2018 года многие эксперты и бизнесмены ожидают бурного экономического роста, однако, по его мнению, их ожиданиям вряд ли суждено оправдаться, так как глобальную экономику, вероятнее только, ждёт глубочайший спад, и возвращение гражданочки с говорящей фамилией Поппинс будет сопровождать новая Великая Депрессия. Интуиция нам подсказывает, что этот негативный прогноз сбудется. Правда, здесь есть и очевидный положительный момент, а именно то, что Конец Света, которого повсеместно опасаются, в 2018 году не наступит. Соответственно католики и протестанты встретят Рождество даже несмотря на зловещие пророчества Папы Римского. Правда, встретят как-то так толерантненько, о чём может свидетельствовать пиктограмма 7.3 с изображением Собора Святого Павла в Лондоне, на котором крест, венчающий купол Сент Пола, отсутствует. Выборы В 2018 году предстоит целый ряд судьбоносных выборов. В частности, в марте граждане Российской Федерации будут избирать Путина. Однако пиктограмма 5.2 с урной и бюллютенем для голосования находится не в третьем, как можно было бы ожидать, а во втором столбце таблицы. Дело в том, что эта пиктограмма относится не к президентским выборам в России, а к промежуточным выборам в Конгресс США, которые пройдут 6 ноября. Отметим, что пиктограмма исполнена в малиновом цвете, как и корейский кот, что может намекать на неблагоприятный результат для Трампа со всеми вытекающими последствиями, вплоть до попытки импичмента. Что касается президентских выборов в России, то, судя по таблице, Ротшильды не ожидают никаких форс-мажоров, о чём свидетельствует наличие в пятом столбце розовой пиктограммы 5.5 с изображением Путина, инаугурация которого должна состояться как раз в мае 2018 года. Президентские выборы пройдут также в Мексике и в Бразилии. Мексиканцы придут на избирательные участки 1 июля, и судя по пиктограмме 1.7, результаты голосования их полностью устроят. Чего не скажешь о Бразилии, где выборы намечены на конец осени и пройдут в два тура 7 и 28 октября. Пиктограмма 1.2, конечно, свидетельствует о недовольстве бразильских избирателей и возможном политическом кризисе в этой стране. Наконец, 23 мая состоятся парламентские выборы в Италии. Пиктограмма 2.5 даёт понять наблюдателям, что политический маятник решительно пошёл в другую сторону, а это значит, что на смену левоцентристской коалиции в итальянском парламенте весной 2018 года, скорее только, придет блок партий правой ориентации. Цвет пиктограммы красный, то есть в ходе выборов в Италии что-то может пойти не так, как изначально планировалось. Уход политиков Кубинский руководитель Рауль Кастро оставит свой пост 24 февраля, чему соответствует пиктограмма 6.2 с изображением фуражки с пятиконечной звездой. Принципиальное решение об отречении от престола хотя и с открытой датой принял правитель Японии Акихито. Если верить пикторгамме 7.5, оно может состояться в мае 2018 года. По мнению Дэниела Франклина, покинуть свой трон в 2018 также должен Король Саудовской Аравии Салман. Однако сам он охотно передавать власть никому не собирается. В результате имеем некую интригу и посему внимательно изучаем таблицу с целью отыскать пиктограмму, связанную с судьбой Короля Салмана. На первый взгляд такой пиктограммы не видно, но она там есть, иначе бы Франклин не стал поднимать эту тему. Вот она - это мёртвый шут, пиктограмма 5.8 красного цвета. Зловещая фигура клоуна впервые появилась в XVII веке после казни короля Англии Карла Первого. Клоун (clown) пародировал казнённого чернью монарха, заявляя свои «права» на скатившуюся с его отрубленной головы корону (crown). Широкая слава пришла к клоуну после Великой французской революции и казни короля Франции Людовика XVI. В настоящее время мёртвый шут символизирует убитого короля. В разбираемом нами случае - саудовского Короля Салмана, насильственная смерть которого, по-видимому, запланирована Ротшильдами на август 2018 года. Но дай то Бог, чтобы мы ошиблись в такой интерпретации, ибо зла Королю Салману не желаем! Заметим попутно, что по диагонали вверх и вправо от пиктограммы с клоуном изображена чайная пара с горячим напитком. Не содержится ли тут намёк на то, что Салмана отравят ядом, подсыпанным в чай или кофе? К слову сказать, на пиктограмме 3.7 нарисован одногорбый верблюд, которого любители разгадывать кроссворды знают как дромадера. Но у него есть и второе имя - арабий, и оно даёт прямой отсыл к неким событиям, которые будут происходить в Саудовском королевстве за месяц до предполагаемого преступления. Укажем также, что в рассматриваемой нами таблице зашифрована информация ещё о двух политических убийствах, состоявшихся ровно полвека тому назад. Сенатор и кандидат в президенты США Роберт Кеннеди был смертельно ранен в Лос-Анджелесе 5 июня 1968 года и скончался в больнице на следующий день; в таблице этому событию соответствует пиктограмма 5.6 с изображением знаменитого лосанджелевского моста Винсента Томаса. Чернокожий американский проповедник Мартин Лютер Кинг был застрелен снайпером из винтовки с оптическим прицелом 4 апреля 1968 года; на данное событие указывает пиктограмма 7.4 с изображением телескопа малинового цвета. Отметим странную особенность: пиктограммы 5.6 и 7.4 выстроены в диагональ, которая проходит через пиктограмму 4.7 малинового цвета с изображением Меркель. Тревожное для неё соседство получается... На этой же диагонали находится пиктограмма 6.5 с изображением ДНК, а Дэниел Франклин информирует читателей о том, что в 2018 году начнёт широко использоваться ДНК-терапия. В связи с изложенным, бесспорно, следует предостеречь госпожу Меркель от каких-либо терапевтических манипуляций с её ДНК. Далее, если продлить диагональ вправо и вверх, то сначала мы увидим пиктограмму 3.8 с изображением гриба от ядерного взрыва, которая служит напоминанием о Хиросиме и Нагасаки, подвергнутых американцами ядерным бомбардировкам в августе 1945 года, а затем эта же диагональ закончится пиктограммой 2.9 с изображением короны Нидерландов. Действующему монарху Харальду V восемьдесят лет, и у него диагностирована онкология. Если верить прогнозу Ротшильдов, Король Норвегии сам приберётся к сентябрю 2018 года, и убивать его им не потребуется. Хотя... Поток событий Непростой процесс выхода Великобритании из Европейского союза, который должен быть завершён весной 2019 года, нашёл своё отражение на пиктограмме 1.8, говорящей о том, что окончательные условия Брэкзита удастся согласовать в августе 2018 года. В 2018 году исполняется 100 лет со дня окончания Первой мировой войны 11 ноября 1918 года. Данному событию соответствует пиктограмма 4.2 с изображением Елизаветинской башни в Лондоне со знаменитым колоколом по имени Биг Бен. Летом 2017 года башенные часы были остановлены, а сама башня закрыта на ремонт. На время ремонта по крайней мере один из четырёх циферблатов будет постоянно подключён к электрическому механизму, и часы на башне по-прежнему будут показывать точное время, хотя Биг Бен перестанет звонить. Однако колокол ненадолго оживёт 11 ноября 2018 года, чтобы почтить своим звоном День Примирения, установленный в Великобритании в память об окончании Первой мировой войны. Дэниел Франклин прогнозирует, что на фоне кризисных явлений в мировой экономике резко возрастёт роль центральных банков, которые будут реагировать жёстко, быстро и эффективно. На пиктограмме 7.9 изображён аверс 1 английского пенни чеканки середины прошлого века. Современный логотип Банка Англии практически не отличается от него за исключением того, что на логотипе у Владычицы Морской заметно поубавилось воинственности. Так, она лишилась боевого шлема, а в руке у неё появились лавровые ветви в качестве символа мира. Теперь же, похоже, всё может опять вернутся на круги своя, и банки с началом новой Великой Депрессии постараются содрать с каждого своего заёмщика по три шкуры. Надо быть готовым к этому и, по возможности, заранее привести свои финансовые дела в порядок. Дэниел Франклин указывает ещё на целый ряд грядущих событий, идентифицировать которые на уровне представленных пиктограмм без его подсказок было бы невозможно. К примеру, разглядывая верблюда, можно подумать, что он пытается спастись от Си Цзиньпина в соседних горах, и от страха верблюда неподетски бомбит. А на самом-то деле это вовсе и не Си Цзиньпин, а Ким Ир Сен! Поэтому будем лучше следовать подсказкам Франклина, чем заниматься пустыми фантазиями. На зимней олимпиаде будут представлены новейшие разработки в области мобильных телекоммуникаций, включая технологию 5G. В таблице мы видим пиктограмму 3.2 с изображением значка Wi-Fi. В июле исполнится 10 лет со дня открытия Apple Store, которое состоялось 10.07.2008. На это событие указывает пиктограмма 6.7 с изображением айфона. Обращаем внимание, что она красного цвета, а сам гаджет разблокирован. Это значит, что у яблочной корпорации и её клиентов могут возникнуть серьёзные проблемы из-за хакерских атак, что негативно повлияет на её капитализацию. Участники нефтяного рынка ожидают достижения сбалансированности на нём в условиях действия соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Пиктограмма 7.2 может свидетельствовать о том, что требуемый баланс установится в ноябре 2018 года. С 3 января 2018 года вступят в действие новые Европейские правила в области финансов (ViFID2, PSD). Это отражено на пиктограмме 7.1 с изображением зонтика. Также в январе планируется усилить меры антимонопольного регулирования деятельности IT-гигантов FaceBook, Google и Amazon, чтобы добиться от них большей прозрачности, что иллюстрирует пиктограмма 1.1. На протяжении только года прогнозируется активное внедрение систем искусственного интеллекта. Соответствующая пиктограмма 5.7 внесена в июльскую колонку таблицы. На ней нарисован человекоподобный робот, гражданские права которого уже вовсю готовятся защищать трансгуманисты, причём даже у нас в России. Так что знакомьтесь: Болт, Джеймс Болт! Одно из беднейших государств на планете, каковым является Королевство Бутан, способно явить миру экономическое чудо и войти в число наиболее быстро развивающихся стран. Бутан расположен между высоких гор, его экономика основана на сельском хозяйстве и туризме, главным экономическим показателем является уровень валового национального счастья, а в качестве официальной религии исповедуется тантрический буддизм. В 2018 году Бутан предпримет попытку капитализировать своё валовое национальное счастье во что-то более весомое с материальной точки зрения. Согласно пиктограмме 3.6, это произойдёт в июне. Звучит заманчиво: национальное счастье, экономическое чудо, красивые горы, тантрический буддизм... А у нас в России повсеместный тантрический либерализм с нечеловеческим лицом Эльвиры Сахипзадовны Набиуллиной. В октябре 2018 года в Индии планируется завершить возведение грандиозной Статуи Единения высотой 182 метра, не считая постамента, которая сразу же по окончании строительства войдёт в Книгу рекордов Гиннеса. Такова формальная трактовка пиктограммы 4.1, на которой изображён премьер Индии Нарендра Моди. О её тайном смысле поговорим в заключительной части нашего исследования. На 3-4 декабря намечена Конференция ООН по климату. Пиктограмма 4.3. Развитие IT-технологий обеспечит для потребителей развлектельного контента прямой контакт без посредников с поставщиками такого контента. Пиктограмма 4.8. Ожидается быстрый рост бизнесов, связанных с производством, эксплуатацией и обслуживанием дронов. Международная организация Гражданской авиации планирует разработать и в июле опубликовать официальную инструкцию для операторов беспилотных воздушных средств. Пиктограмма 7.7. Анонсируется начало эры космического туризма с облётом луны по её орбите. Проектом, естественно, занимается американский гений, знающий 400 честных способов отъёма денег у НАСА, Пентагона, ЦРУ и частных толстосумов, Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария, ой, в смысле не Бендер-бей, а в смысле Илон Маск. Пиктограмма 5.9. Тему с Илоном Маском и его суперпроектами дополняет пиктограмма 7.8, на которой изображена автозаправка для электромобилей. Пикторграмма размещена в восьмой колонке. Восьмой месяц - это август. Агентство Bloomberg заранее всех предупредило ещё в 2017 году, что из-за нехватки инвестиций компания Илона Маска Tesla может закрыться к 6 августа 2018 года. Правда, у ротшильдовской пиктограммы с автозаправкой зелёный цвет, так что Маск, скорее только выкрутится. Например, потихонечку подвытянет деньжат из своей космической одиссеи. Хотя после этого есть опасность загреметь в тюрьму, после чего все его проекты сразу же накроются медным тазом. Ещё один заметный тренд 2018 года - это гигантизм в судостроении. Дэниел Франклин приводит пример плавучего завода по производству сжиженного природного газа, получившего название Prelude FLNG. Водоизмещение этого судна-гиганта в шесть раз превышает водоизмещение стандартного авианосца. В настоящее время «Прелюдия» доставлена к месту производства и ведётся её подготовка к запуску в промышленную эксплуатацию, которая запланирована на октябрь 2018 года. Между тем, на ротшильдовской пиктограмме 5.1 вместо огромного судна нарисован большущий спасательный плот. Не исключено, что это намёк на аварию или даже катастрофу. В 2016 году в СМИ промелькнуло сообщение о подготовке строительства плавающего города для миллиардеров – первого из целой сети независимых городов-государств. Такие плавсредства будут курсировать в нейтральных водах, а следовательно не попадать под юрисдикцию ни одного традиционного государства, что даст возможность их обитателям уклониться от уплаты налогов. Не для того они воровали, чтобы делиться потом со всякой чернью. Сообщалось, что к концу 2018 года должны быть решены все юридические вопросы этого проекта. По информации Андрея Фурсова, уже избран мэр первого плавучего сити. Всего их планируется построить не менее 16-ти. Африканская весна Дэниел Франклин информирует общественность о том, что, хотим мы того или нет, но в 2018 году начнётся африканская весна. Соответствующая пиктограмма 6.1. размещена в первом столбце таблицы, в который попадают события января и октября 2018 года. С учётом текущей внешнеполитической ситуации и активности на Ближнем Востоке Африка может полыхнуть уже в январе. Однако будем делать ставку на октябрь, так как пиктограмма у Ротшильдов зелёного цвета. Дадим небольшой комментарий по ходу дела. Для Африки роль детонатора сейчас выполняет Ближний Восток, по которому хорошенечко оттоптались американцы со своими союзничками. Окей, детонатор сработал, но что именно рванёт в масштабах всей Африки? Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте ещё раз внимательно посмотрим на пиктограмму 6.1, посмотрим и увидим некую странность: такое чувство, что Африка залита водой! Так на географических картах обычно помечается болото. Болото - это символ либерастов: Болотная площадь в Москве, болото, которое призывал осушить Трамп в ходе своей предвыборной кампании. Вот вам и ключ: континентальная проблема Африки - это вода, которой там катастрофически не хватает. Возьмём, например, Египет с его почти 95-миллионным населением. Оно кучкуется только лишь на 4% территории, так как остальные 96% элементарно не пригодны для проживания из-за отсутствия питьевой воды. Сообщим для тех, кто не в курсе: в курортной Хургаде местные коммунальщики поливают скудную городскую растительность сточными водами из канализации, а местные жители и туристы потом этой прелестью дышат. Питьевую воду Египет получает из Нила, и её нехватка сейчас составляет порядка 20%, то есть в Египте 20% лишних людей, а это 19 миллионов человек, между прочим. Пока недостаток воды частично компенсирует соседний Судан, и делает он это в долг. Однако вечно такое счастье продолжаться не будет. И вот на этом фоне Эфиопия, которая расположена в верховьях Нила, ведёт масштабное строительство Великой плотины Возрождения с огромным водохранилищем и двумя мощными гидроэлектростанциями на Голубом Ниле, который является основным притоком Нила обычного. Работы завершены уже более чем на 50%, и по их окончании построенное водохранилище будет набирать воду в течение 5-7 лет, из-за чего поступление воды в Нил сократиться, по разным оценкам, на 15% или даже на 30%. Бассейн Нила - это гигантская водная система, так что проблема касается не только Египта, но и многих других африканских стран. Случись в Африке американская весна, и избежать полномасштабной войны не получиться, войны всех против всех, войны за питьевую воду. Избиение младенцев Дэниел Франклин выдал ещё одно поразительное откровение. Перечисляя через запятую тренд на покупку спортивных автомобилей повышенной комфортности и размера, тренд на развитие космического туризма, тренд на постройку гигантских судов, мистер Франклин сообщил о том, что в 2018 году мы станем свидетелями рекордного сокращения количества новорожденных детей, причём обвал рождаемости будет отмечаться сразу по всей планете. Данному тезису соответствует пиктограмма 1.4 с изображением головы младенца. Немного забегая вперёд, укажем, что, по мнению хасидов-хабадников, сокращение численности населения Земли приближает приход Мошиаха. Массовое избиение младенцев хорошо укладывается в эту человеконенавистническую концепцию. Судя по расположению пиктограммы 1.4, запланированный Ротшильдами демографический обвал произойдёт уже в мае 2018 года. С учётом 9-месячного срока вынашивания ребёнка в утробе матери становится очевидным, что Ротшильды располагают соответствующей статистикой по состоянию на третий квартал 2017 года, а следовательно, они входят в число участников или, вернее, заказчиков глобальной программы по депопуляции населения Земли. Наряду с разрушением традиционного института семьи программа депопуляции в обязательном порядке должна предусматривать генетические манипуляции, в свете чего становится особенно тревожной информация о том, что некие иностранные организации занимаются сбором биологических образцов жителей нашей страны, о чём в конце 2017 года публично обмолвился Президент Путин. В рассматриваемой таблице пиктограмма 6.5 с изображением ДНК расположена непосредственно под пиктограммой 5.5 с изображением Путина и слева от пиктограммы 6.6 с изображением символики ЧМ-2018, что, согласитесь, немного напрягает... Китайский национал-социализм Дэниел Франклин утверждает, что реформы, проводимые Китаем, окажут серьёзное влияние на процесс глобализации мировой экономики. Китай - это страна с наибольшим количеством велосипедистов в мире, и очень показательно, что пиктограмма 4.5, изображающая велосипед, помещена Ротшильдами в самый центр таблицы, а это значит, что именно за Китаем ими признаётся ключевая роль, которую тот будет играть на протяжении только 2018 года, знаменующего начало заката Америки и дающего старт глобализации по-китайски. Грядущая в 2018 году новая Великая депрессия поспособствует этому в немалой степени. Либерализм убил дух капитализма, который зижделся на протестантской этике, заставлявшей людей Запада упорно, много и добросовестно трудиться. Всё, капитализм больше не жилец, он уходит с исторической сцены. При этом по убеждению хасидов-хабадников, мир стоит на пороге эры Мошиаха. А вот у руководства Китая на этот счёт совсем другое мнение. 19-й Всекитайский съезд КПК, состоявшийся в октябре 2017 года, публично провозгласил начало в 2020 году новой эпохи в развитии государства, которая продлится 30 лет и закончится достижением великого единения китайского общества путём построения социализма с китайской спецификой или, говоря другими словами, китайского национал-социализма. Китай намерен открыть Новую эпоху в истории человечества в противовес самопровозглашаемой религиозными фанатиками эре Мошиаха, которую хабадники-хасиды любавического разлива приближают изо всех сил в надежде, что Мошиах прийдэ - еврэям свободу принэсэ. Однако как сказал поэт, «Китай на редкость гойская страна, и с этим ничего нельзя поделать» (Олег Бородкин). Связка трёх сил Ну, и, пожалуй, последнее намек от Дэвида Франклина, крайне важное для понимания сути происходящих событий. Он говорит о двух противостоящих друг другу политических парадигмах: о трампизме с его концепцией «Сначала Америка, потом всё остальное» и о макронизме с его новым социальным договором в рамках и в целях проекта глобализации. Такой договор, с одной стороны, призван стимулировать конкуренцию и предпринимательство, а с другой стороны, должен защищать интересы тех, кто в этой конкуренции проиграет. При этом Макрон, отчасти подражая Трампу, стремится сделать Францию снова великой и затем на её базе начать строить новый Союз европейских государств, на этот раз в формате федерации. Дэниел Франклин сравнивает президента Франции Макрона с американским президентом Теодором Рузвельтом, которого он ассоциирует с эрой прогресса. Одновременно Франклин даёт понять, что Макрон - это проект Ротшильдов, а Трамп - нет. Данное откровение можно прокомментировать следующим образом. Ротшильды в ходе глобализации получают основные доходы за счёт спекуляций на разницах в курсах стоимости тех или иных валют, товаров, услуг, то есть они эксплуатируют время в его циклической ипостаси (Циклос), в виде кругообмена, или очерёдности смены событий. Сейчас они сделали ставку на Макрона. Для Рокфеллеров глобализация открывает доступ на новые рынки с целью извлечения сверхдоходов за счёт эксплуатации природных ресурсов и кредитования субъектов хозяйственной деятельности под ссудный процент. Тем самым Рокфеллеры используют фактор времени в виде его линейной длительности, или хронологии событий (Хронос). В 2016 году Рокфеллеры сделали ставку на Хиллари Клинтон и проиграли, а их патриарх Дэвид и вовсе помер в 2017 году после седьмой по счёту пересадки сердца. Барухи в рамках глобализации определяют правила игры для все участников процесса, включая Ротшильдов и Рокфеллеров, действительно устанавливая базовую стоимость валют, товаров и услуг, а также базовые процентные ставки по кредитам, в результате чего Барухи оседлали гребень волны перемен и работают со временем в режиме беспроигрышной лотереи, или гарантированного счастливого случая (Кайрос). Барухи сделали ставку на Трампа, и навряд ли они в нём разочаруются. Трамп стал президентом США в 5777 году по еврейскому летоисчислению, когда ему было 70 лет, 7 месяцев и 7 дней. Число 7 в иудаизме ассоциируется с очищением народов мира перед наступлением освобождения евреев, которое им принесёт никто иной как Мошиах. Понятно, что условные Ротшильды, Рокфеллеры, Барухи представляют собой собирательные образы, которые используются для описания связки сил (менялы, процентщики и оценщики), действующих в современном мире и задающих результирующий вектор его трансформации в режиме «время - деньги». Данная связка сил служит энергетической основой, движителем, мотором для приведения в действие механизмов мирового правительства, которое капитализирует время в деньги. Капитализирует в том смысле, что крадёт время у человечества, высасывает из него все соки и предуготовливает пути для прихода Мошиаха-Антихриста. Подробно о Мошиахе расскажем в заключительной части нашего исследования, а сейчас сделаем небольшое отступление. Лирическое. Гласные У Артюра Рембо есть сонет «Гласные». В переводе Евгения Всеволодовича Головина он звучит так: А - тьма, Е - белизна, И - пурпур, У - зелёный О - синий. Тайное рожденье каждой гласной: А - чёрный бархат мух - божественно прекрасно Они над падалью гудят неутолённо. Зловещая вода безвыходной лагуны. Е - тайна глетчеров и белых королей. И - пурпур, кровь плевка. Презрительные губы В багряном бешенстве алеют веселей. У - красивый океан зеленоватых прерий. Весна алхимии. Морщины недоверий На лбу искателей загадочных вещей. О - резкий звук трубы и синий запах снега. Молчанье звёздных пропастей. Омега, О - фиолетовый расцвет Её очей. Приведём также парафраз этого загадочного сонета: А - чёрное, Е - белое, И - красное, У - зелёное, О - синее: гласные, Я хочу однажды рассказать ваши тайны рождения: А, чёрный волосатый корсет ослепительных мух, Которые жужжат вокруг жестокого зловония, Бухта тьмы... Е, белизна облаков и тентов, Копья гордых глетчеров, белые короли, дрожание цветов... И, пурпур, кровавый плевок, смех прекрасных губ В гневе или искупительном опьянении... У, циклы, божественная вибрация зелёных морей, Мир пастбищ, усеянных животными, мир морщин, Которые алхимия кладёт на высокие учёные лбы... О, высшая труба, звучащая пронзительными откровениями, Молчание, пересечённое мирами и ангелами: О - Омега, фиолетовая лучезарность Её Очей! Теперь давайте внимательно посмотрим на пиктограмму 1.6, на которой изображён Трамп. На рисунке он артикулирует гласную У, о тайне происхождения которой нам поведал Рембо. Цветовая палитра гласных А-Е-И в алхимии символизирует этапы Великого Делания нигредо-альбедо-рубедо, или работы в чёрной-белом-красном. В некотором смысле аналогом такой работы является прохождение сказочным героем Огня, Воды и Медных труб. Президент Трамп, конечно, прошёл эти испытания, после чего Ротшильды вложили ему в уста гласную У. Связанные с этой гласной зелёный цвет и алхимия выводят на ассоциацию с американским долларом и алхимией финансов. С учётом местонахождения пиктограммы с Трампом нельзя исключать возможности того, что в июле 2018 года произойдёт обвал доллара США и американских фондовых индексов. Более того, в 1988 году вышел 306-й номер журнала The Economist, в котором была анонсирована новая единая мировая валюта под условным названием Phoenix. В качестве её символа была указана заглавная греческая буква Фи, стилизованная под перечёркнутый ноль. Такой символ ноля обычно используется программистами, дабы отличать его от буквы О. Редакция журнала утверждала, что феникс будет введён в оборот ровно через 30 лет, то есть в 2018 году. И вот оно чудо: именно в 2018 году Китай решил ввести новую безналичную валюту на основе технологии блокчейна для реализации двухконтурной системы денежного оборота, сохранив нынешний юань для наличных расчётов (второй контур), и при этом свою новую криптовалюту первого контура Китай решил обеспечить золотом и назвал её... фениксом! В случае если китайский феникс выйдет на уровень мировой валюты, а это более чем вероятно, он однозначно потеснит доллар США, и вскоре после этого, глядишь, на валютных счетах, номинированных в американских долларах, придётся таки зачёркивать лишние нолики. Здесь уместно было бы поговорить и о судьбе биткоина, коль уж речь зашла о криптовалютах, однако это уведёт нас далеко в сторону от главной цели настоящего исследования. Сохраним интригу и на эту тему распространяться не станем, но намекнём, что пиктограмма 3.5 изображает не китайскую фабрику, а ферму по майнингу криптовалюты. Плоды Свободы и Третий храм До этого момента мы рассматривали только таблицу и не обращали внимания на анонсы публикаций, которые редакция журнала вынесла на обложку, разместив их на самом верху. Первой анонсируется статья сенатора США Джона Маккейна под заголовком «Плоды Свободы», а кроме того в блок анонсов включена статья премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Высокотехнологичная дипломатия». Теперь самое время напомнить, что 19 мая 2018 года в Израиле будет отмечаться 70-летие Дня Независимости. Именно по этой причине пиктограмма 1.5 со статуей Свободы оказалась в пятом, «майском», столбце таблицы. Изображённая на этой пиктограмме статуя Свободы истошно вопит, выкрикивая гласную А, с которой ассоциируются чёрный цвет, чёрные мухи, чёрная вода, тьма, зловоние, застой, низкочастотный шум, как Анчар губящий всё живое. Вот они какие на самом деле плоды Свободы! При этом строго по контрапункту цвет пиктограммы - белый. На пиктограмме 6.3 изображены символы тёх авраамических религий: ислама, иудаизма и христианства, что может символизировать Иерусалим. Красный цвет служит намёком на то, что в марте 2018 года из-за территориального спора между Израилем и Палестиной могут начаться широкомасштабные военные действия. В пользу данного предположения говорит и признание Трампом Иерусалима в качестве столицы Израиля, которое в самом конце 2017 года подлило масло в тлеющий костёр палестино-израильского конфликта, заставив его вспыхнуть с новой силой. В самом начале исследования мы упомянули цифру 6, назвав её системообразующей для рассматриваемой таблицы. Расскажем о шестёрке и её производных немного подробнее. Таблица содержит 63 ячейки. По правилам нумерологии, 63=6+3=3+6=36. число 6 в еврейской каббале, в частности, символизирует дом, число 36 - единую церковь, число 63 - действующий храм. В контексте вышеизложенного такая символика однозначно свидетельствует о том, что на 2018 год запланировано строительство и открытие Третьего храма в Иерусалиме! Пиктограмма 5.3 с изображением колоны с тремя вертикальными рёбрами указывает на декабрь 2018 года, на который, видимо, планируется начать богослужения в иудейском храме, заново отстроенном на Храмовой горе, в том числе на месте мечети Аль-Акса. К тому времени мечеть будет разрушена в ходе военных действий. При этом разрушать Купол Скалы необязательно: согласно разъяснениям еврейских мудрецов, его можно интегрировать в новый храм и спокойно использовать для богослужения. Сказанное означает, что для расчистки строительной площадки будет довольно только лишь одной «случайной» ракеты, запущенной «палестинскими террористами». Иудеи свято верят, что в построенный Третий храм будет введён и коронован в нём давно ожидаемый ими Мошиах. Хасиды-хабадники при этом убеждены, что ещё в 1995 году объявился человек из плоти и крови, и что он вскоре придёт в землю Израиля из заграницы, где откроет себя как Мошиаха. Следует также отметить, что каждое поколение иудеев имеет своего главу поколения, который одновременно является Мошиахом данного поколения и носит титул Короля Мошиаха. К слову сказать, если посмотреть на ситуацию под эсхатологическим углом зрения, то становится понятной причина выбора Эмануэля Макрона (пиктограмма 6.9) в качестве будущего всеевропейского лидера. Дело в том, что Макрон по совместительству является князем, а точнее со-князем (они там правят вдвоём) Андорры. На государственном гербе этого княжества присутствуют две красные коровы - по числу со-князей. И именно красная корова должна быть принесена иудейскими священниками в жертву для получения из неё пепла, который будет использован в ритуале очищения во время прихода Мошиаха. Так что Макрону по любому уготована очень интересная судьба, потому что хасиды-хабадники такие придумщики, такие выдумщики, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Король Нарендра Сумма чисел от 1 до 36 равна 666. Если вернуться к рассматриваемой таблице и отсчитать 666 пиктограмм, начиная с первой пиктограммы 9.1 и двигаясь по-еврейски справа налево и сверху вниз, то 666-й по счёту (666=63*10+36) окажется пиктограмма 4.1, на которой изображён премьер-министр Индии Нарендра Моди. Неожиданно... Но давайте всё-таки попробуем разобраться с этим откровением Ротшильдов. Имя Нарендра является составным и включает в себя слово «нара», что означает «человек» (в смысле «мужчина»), и имя бога Индры. Семантически имя Нарендра на языке хинди образует две линии: Король-Принц-Господь, первая, и Маг-Заклинатель, вторая. В ранней юности Нарендра Моди вступил в праворадикальную партию Раштрия сваямсевак сангх (Союз добровольных слуг Родины), один из боевиков которой впоследствии совершил убийство Махатмы Ганди. До того, как стать премьер-министром Индии в 2014 году, Нарендра Моди четыре срока подряд занимал должность главного министра индийского штата Гуджарата и в 2002 году допустил погром мусульманского населения, в результате которого свыше 2000 мусульман были зверски убиты и многие из них сожжены заживо, в чём Нарендра Моди до сих пор не раскаивается и об этом не сожалет. На выборы Нарендра Моди шёл под националистическими лозунгами и после победы стал проводить предельно жёсткую праволиберальную политику, чем очень удивил и даже напряг своих англосаксонских консультантов, которые не ожидали от него такого напора. В частности, новоиспеченный премьер затеял радикальную денежную реформу, которая в ближайшей обозримой перспективе практически полностью лишит наличных денежных средств более чем миллиардное население Индии. И ещё один необычный факт для пожилого человека 1950 года рождения: в ходе премьерских выборов Нарендра Моди отправил в турне для встреч с многомиллионным электоратом свои многочисленные голограммы и в итоге победил, потому что голограммы агитировали за него одновременно по всей стране. С учётом сказанного представляется, что таки да - Нарендра Моди является достойным кандидатом на роль Мошиаха, который должен придти на землю Израиля из заграницы, тем более что у него имеется опыт организации погромов мусульман и ухода от ответственности за это. А вот на роль Антихриста Моди явно не тянет, ибо староват для неё! Последнее означает, что Король Мошиах Нарендра Моди может быть только лишь Мошиахом поколения Берл Лазара и не более того. Соответственно и о Конце Света пока говорить преждевременно, мы с вами ещё поживём. Однако расслабляться нельзя. Гениальный исламский мыслитель Гейдар Джахидович Джемаль, говоря о Даджале (аналоге христианского Антихриста в исламе), сообщил о том, что удивительной особенностью Даджала является наличие у него третьего глаза, и что эта особенность указывает на его буддистское происхождение. В индо-тибетской буддистской традиции народы мира, исповедующие ислам, именуются народами «млеччха», и при этом существует предание, что на войну с ними поднимется армия, которую возглавит 25-й правитель Калачакры, после того как он выйдет из легендарной подземной Шамбалы. Именно этот 25-й правитель Вселенной и есть Даджал. Согласно «Царской сокращённой тантре Калачакры», решающая битва с миром ислама должна произойти через 1800 лет после его появления на исторической сцене, то есть ещё не скоро (ислам возник в начале VII века). Между тем, в 13-й главе Откровения Иоанн Богослов говорит о двух зверях, первый из которых выходит из моря. Сегодня море является символом англосаксонской цивилизации. У первого зверя семь голов и десять рогов. Одна из этих голов была как бы смертельно ранена, но смертельная рана исцелена. В тексте Апокалипсиса на греческом языке указывается, что эта рана была нанесена ножом (используется слово «махайра», которое в современном языке обозначает нож, а в древнегреческом наряду с ножом относилось и к изогнутому мечу с коротким лезвием). Смотрим на фотографии Нарендры Моди. На одной из них у него на лоб нанесён тональный крем, почти полностью скрывающий шрамы, а на второй они видны совершенно отчётливо, и это не фотошоп! Нарендра Моди родом из Индии, откуда до Шамбалы рукой подать. Нет, он не Даджал, хотя тот и «близ есть, при дверех». Антихрист-Даджал - это второй зверь, который придёт позже и выйдет из земли (из-под земли). Чудесами и ложными знамениями он обольстит живущих на земле людей, и заставит их поклониться первому зверю, и они сделают образ первого зверя, после чего на правую руку их или чело их второй зверь наложит начертание, или имя зверя, или число имени его - число человеческое, число 666. Поскольку имеются все основания полагать, что сейчас мы живём в предапокалиптические времена, постольку все мы являемся не просто свидетелями, но непосредственными участниками раскрытия в мире тайны беззакония детей дьявола, которые ожесточённо ополчились на детей Божиих и вожделенно отсчитывают последние дни до начала Битвы Конца, поставив перед собой задачу втянуть в неё Россию любой ценой... Слава Богу, что перед самым Новым 2018 годом Владимир Путин вывел наши войска из Сирии! Memento mori В заключение хотим напомнить Дэниелу Франклину, редакции журнала The Economist, семейству Ротшильдов и всему нынешнему поколению Короля Мошиаха из числа хасидов-хабадников, что в таких случаях, как описанный выше, ортодоксальные еврейские мудрецы говорят: - «Да отлетит душа от тех, кто вычисляет сроки прихода Мошиаха!». Домашнее задание В ходе нашего исследования мы рассмотрели большинство пиктограмм, а над остальными вы можете поразмышлять самостоятельно. Соответствующие ключи вам вручены. Полученные результаты публикуйте в комментариях. А мы здесь ставим точку, дабы не перегружать и без того большой по объёму текст. Алексей Невский Источник - . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



