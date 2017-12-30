Петр Порошенко объявил о том, что Украина снова может покупать газ у «Газпрома». И назвал забавное условие — газ должнен быть дешевым, честным и некоррупционным. Нет, к слову «дешевый» вопросов практически нет. Как газ может быть честным — вот что сложно понять. И что значит некоррупционным? Если мы не хотим покупать газ по коррупционным схемам в Украине — не дадим создавать коррупционные схемы в Украине. В России рост коррупции и воровства я могу только приветствовать и одобрять — это ослабляет вражеское государство.

Так что оставим некоррупционный и честный газ в покое. Потому что речь вообще не о том, у кого покупать. От слова совсем. И от президента я хочу слышать про реальную программу развития собственной добычи полезных ископаемых до такого уровня, когда мы сможем полностью отказаться от импорта и самим выходить на внешние рынки. Газ, нефтепродукты, уголь, ядерное топливо — все эти покупки дают Украине отрицательный торговый баланс. Который мы мучительно перекрываем экспортом аграрной продукции и сырья. Выйти в ноль не получается и мы ходим за кредитами в МВФ. И пытаемся удерживать гривну на приемлемом уровне падения. Куда ведет этот путь понятно даже далекому от экономики человеку.

Россия есть и останется агрессором в отношении Украины. Даже если уйдет из Крыма и Донбасса и подпишет меморандум о вечной дружбе и святости украинских границ — в Кремле будут рисовать новые планы оккупации или получения полного контроля над Украиной. Примите это как факт и согласитесь, что поддерживать агрессора материально выйдет в конечном счете себе дороже. И решения правительства Яценюка о полном отказе от подписания контракта с Газпромом не только дало нам сильные позиции для победы в суде, а и сняло с украинцев обязательство оплачивать миллиардный счет за закачанный РФ газ на оккупированные территории.

Но это был первый пункт программы. Далее естественно следует достижение полной энергетической независимости. И в этом ключе необходимо работать. Ряд серьезных экспертов говорят о реальной возможности перейти на полное самообеспечение углеводородами в течение пяти лет. Вот над чем нужно работать. Вот о чем должен говорить президент. Это — настоящая цель. Не искать у России «честный, дешевый и некоррупционный газ». А навсегда закрыть для нее наш рынок и в перспективе отнять у нее часть европейского. Газ, который не у нас — всегда тяжелый груз для экономики. А если он российский, то от такого газа за милю разит политикой и ловушками.

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