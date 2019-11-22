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В Одессе самолет приземлился с поврежденным шасси
22.11.2019 08:53
Одесский аэропорт приостановил работу из-за аварийной посадки самолета
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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