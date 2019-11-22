Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью Левому берегу.

"Нет, пока нет. Но я надеюсь, что мы их (даты - ред.) скоро озвучим. Это не будет сразу, призыв сначала будет просто уменьшен, и это, кстати, очень хорошо согласуется с территориальной обороной. По сути, при нормальном развитии территориальной обороны не будет необходимости в призыве", - заявил Загороднюк.

По мнению министра, более эффективный путь для Украины - это создание мощной территориальной обороны.

"Как бы мы успешно не реформировали 250 тысяч человек, этого недостаточно. И это при том, что мы хотим "убить" призыв, это наш план. Посему нам надо развивать территориальную оборону", - заявил министр, добавив, что формально она есть, однако не в том качестве, как хотелось бы.

По словам Загороднюка, главная задача теробороны - сделать жизнь оккупантов настолько невыносимой, чтобы они отказались от идеи оккупации. “Если заходит оккупант, его за каждым углом должен ждать человек с автоматом или с чем угодно, чтобы враг не мог расслабиться ни на секунду. Это наша задача”, - подчеркнул министр.

Как сообщалось, ранее Загороднюк заявил, что позиция государства и его лично заключается в том, чтобы отменить призыв на военную службу.

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