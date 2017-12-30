В Киеве пропала Ирина Ноздровская, сестра погибшей в резонансном ДТП в селе Демидов, Киевской области. Об этом сообщил журналист Владимир Тимофийчук на своей странице в социальной сети Facebook.

Журналист Владимир Тимофийчук утверждает, что Ирина Ноздровская последний раз выходила на связь в пятницу, 29 декабря, около 17.00. Ирина позвонила матери и сообщила, что находится то ли на Петровке, то ли в Петровцах, в маршрутке и собирается ехать домой. С тех пор о местонахождении Ирины Ноздровской ничего не известно. Ее телефон находится вне зоны действия сети, информирует svodka.net.

Известно, что Ирина Ноздровская активно занималась делом о гибели своей сестры, которую сбил водитель-наркоман — сын племянника судьи.

Авария произошла 30 сентября 2015 года в селе Демидов Вышгородского района Киевской области. Житель села Демидов, Дмитрий Россошанский, находясь в состоянии наркотического опьянения, сбил 26-летнюю Светлану Сапатинскую, свою односельчанку. Дядя Россошанского на тот момент занимал пост главы Вышгородского районного суда. Судебные разбирательства тянулись более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы, а недавно, 27 декабря, защита Россошанского чуть не добилась освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области.

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Суд постановил отправить дело в суд первой инстанции и продолжил Россошанскому арест на 60 суток. Ирина Ноздровская вела дело своей сестры в суде лично и часто сообщала, что родственники и друзья Россошанского угрожали ей и ее семье расправой. Ирина подавала в суд и есть зарегистрированные производства по этим угрозам. Журналист Владимир Тимофийчук считает, что исчезновение Ноздровской может быть связано с этими угрозами.

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