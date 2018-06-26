Необычный случай произошел в Австралии. Кенгуру выбежал на футбольное поле и сыграл в футбол.

Животное, судя по всему, решила сыграть в футбол и выбежала на футбольное поле. Курьез случился во время матча местной лиги между "Белконен Юнайтед" и "Канберра",передает со ссылкой на .

Спочатку тварина з'явилась на полі у перерві матчу. Кенгуру полежав кілька хвилин біля воріт та забрався геть.

Но как оказалось, это был не последний его визит. Во втором тайме он вернулся. Через животное арбитр остановил матч.

Была вызвана специальная служба, которая и поймала животное.

"Он быстрее Кэрролла ": ливерпульский кот стал звездой интернета. Во время матча английской премьер-лиги на поле выбежал кот.

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