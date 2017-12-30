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Путин пообещал Асаду дальнейшую поддержку в Сирии
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30.12.2017 13:46
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В адресованном президенту Сирии Башару Асаду новогоднем
поздравлении российский руководитель Владимир Путин заявил, что РФ
будет оказывать поддержку Сирии в восстановлении экономики. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Путин в поздравлении
Асада с Новым годом выразил надежду, что в Сирии продолжатся
перемены к лучшему Фото: kremlin.ru (архив) "Глава российского
государства выразил искреннюю надежду на то, что
в наступающем году в Сирии продолжатся коренные перемены
к лучшему. Президент России отметил, что победа над
террористами и скорейшая нормализация обстановки в САР
отвечают интересам мира и безопасности только региона Ближнего
Востока. Кроме того, Владимир Путин подтвердил, что Россия будет
и далее оказывать всяческое содействие Сирийской Арабской
Республике в защите государственного суверенитета, единства
и территориальной целостности, в продвижении процесса
политического урегулирования, а также в усилиях
по восстановлению национальной экономики", – сказано в
сообщении.29 декабря Государственный департамент США опубликовал
заявление, в котором призвал Россию "выполнить свои
обязательства по обеспечению того, чтобы режим Асада завершил
варварские атаки на гражданских лиц в Сирии".Военный конфликт
в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях
участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные
исламисты, курды и боевики "Исламского государства".В сентябре 2014
года операцию против ИГИЛ начала международная коалиция
во главе с США. В сентябре 2015-го к конфликту на стороне
правительственных войск присоединилась Россия.В
результате боевых действий в Сирии в 2017 году погибли около
39 тысяч человек, сообщил в декабре базирующийся в Великобритании
Сирийский центр мониторинга прав человека.
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