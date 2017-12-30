В адресованном президенту Сирии Башару Асаду новогоднем поздравлении российский руководитель Владимир Путин заявил, что РФ будет оказывать поддержку Сирии в восстановлении экономики. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Путин в поздравлении Асада с Новым годом выразил надежду, что в Сирии продолжатся перемены к лучшему Фото: kremlin.ru (архив) "Глава российского государства выразил искреннюю надежду на то, что в наступающем году в Сирии продолжатся коренные перемены к лучшему. Президент России отметил, что победа над террористами и скорейшая нормализация обстановки в САР отвечают интересам мира и безопасности только региона Ближнего Востока. Кроме того, Владимир Путин подтвердил, что Россия будет и далее оказывать всяческое содействие Сирийской Арабской Республике в защите государственного суверенитета, единства и территориальной целостности, в продвижении процесса политического урегулирования, а также в усилиях по восстановлению национальной экономики", – сказано в сообщении.29 декабря Государственный департамент США опубликовал заявление, в котором призвал Россию "выполнить свои обязательства по обеспечению того, чтобы режим Асада завершил варварские атаки на гражданских лиц в Сирии".Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства".В сентябре 2014 года операцию против ИГИЛ начала международная коалиция во главе с США. В сентябре 2015-го к конфликту на стороне правительственных войск присоединилась Россия.В результате боевых действий в Сирии в 2017 году погибли около 39 тысяч человек, сообщил в декабре базирующийся в Великобритании Сирийский центр мониторинга прав человека. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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