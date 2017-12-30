Семьдесят первый премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер в 1981 году во время подготовки к первой встречи с президентом Рональдом Рейганом не разрешила перевозить панду в США на борту правительственного самолета, пишут РИА Новости .

Поездка железной леди совпала по времени с просьбой Смитсоновского института, который попросил у лондонского зоопарка предоставить им панду для размножения. Так, председателю Лондонского зоологического общества Солли Цукерману пришла в голову идея устроить рекламную акцию, использую главу правительства.

"Цукерман предложил, чтобы премьер-министр взяла панду на борт самолета, когда отправится в Вашингтон", - сообщил секретарь правительственного аппарата Роберт Армстронг, отметив, что, по мнению премьера, она не была обязана помогать размножению панд.

"Лорд Ц. знает о пандах больше, чем я. Я уверена, что он справится без меня", - написала Маргарет Тэтчер в рукописной записке.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Китае грандиозно отпраздновали день рождения двух больших панд . По случаю дня рождения детенышей-панд приготовили праздничную программу. Детеныши панды родились год назад с весом чуть больше 100 граммов.

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