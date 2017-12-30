|НАБУ и САП разрешили Авакову-младшему встретить Новый год в Италии
|30.12.2017 13:59
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Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро позволили сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру провести новогодние и рождественские праздники в Италии.
Об этом со ссылкой на источник в НАБУ сообщают
По словам источника, 21 декабря Александр Аваков сообщил, что запланировал выезд в Италию. САП и НАБУ не были против этого.
Сын главы МВД планирует находиться в Италии до 14 января 2018 года.
Ранее Арсен Аваков написал в Facebook об отпуске в Италии.
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