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НАБУ и САП разрешили Авакову-младшему встретить Новый год в Италии
30.12.2017 13:59
НАБУ и САП разрешили Авакову-младшему встретить Новый год в Италии

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро позволили сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру провести новогодние и рождественские праздники в Италии.

Об этом со ссылкой на источник в НАБУ сообщают 

По словам источника, 21 декабря Александр Аваков сообщил, что запланировал выезд в Италию. САП и НАБУ не были против этого.

Сын главы МВД планирует находиться в Италии до 14 января 2018 года.

Ранее Арсен Аваков написал в Facebook об отпуске в Италии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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