Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"22 ноября переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, в восточной, южной и западной частях порывы 15-20 м/с, в Приазовье 25-28 м/с. Температура ночью 5-10°, в восточных областях до 13° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла, в западных областях, на юге Одесчины и в Крыму ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем ​​0-5° тепла, на Закарпатье ночью 2-7° тепла, днем ​​6-11°", - отмечается в сообщении.

В Киеве 22 ноября также облачно и без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8°, днем ​​1-3° мороза.

В Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем ​​0-3° мороза.

23-24 ноября в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь в западных областях и на Одесчине 23 ноября кое-где небольшой дождь и мокрый снег. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, в восточной и южной части порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, 23 ноября в восточных областях до 13° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла; в западных, южных областях и в Крыму ночью 0-5° мороза, днем ​​0-4° тепла (на Прикарпатье 24 ноября 5-10° тепла); на Закарпатье ночью 0-5° тепла, днем ​​7-12°.

В Киеве и столичном регионе 23-24 ноября переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла.

25-26 ноября в Украине без осадков, лишь днем ​​26 ноября на крайнем западе страны небольшой дождь. Температура ночью 1-7° мороза, днем ​​от 2° мороза до 4° тепла; на западе и юге страны ночью около 0°, днем ​​2-8° тепла; в Карпатах и ​​на Закарпатье днем ​​5-11° тепла.

В Киеве и Киевской области 25-26 ноября без осадков. Температура ночью 2-7° мороза, днем ​​от 1° мороза до 4° тепла.

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