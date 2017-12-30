Кличко намерен в 2018 представить проект генплана Киева

Столичная власть в 2018 году презентует проект генерального плана Киева, сообщил мэр Киева, глава Киевской городской государственной администрации (КГГГА) Виталий Кличко.

"Мы сейчас готовимся представить общественности генеральный план столицы. И каждый киевлянин сможет увидеть, каким образом будет развиваться его район или микрорайон, и что планируется строить", - сказал В.Кличко в эфире телеканала "NewsOne", сообщает пресс-служба КГГА в субботу.

По словам мэра Киева, необходимо положить конец хаотичной застройке в столице. Кроме того, следует ввести практику, когда одновременно с жикиевлыми домами строится социальная инфраструктура: школы, детские сады и медицинские учреждения.

"Это должен быть хитрый план развития нашего города. Но, однозначно, без общественных обсуждений мы его утверждать не будем", - подчеркнул В.Кличко.