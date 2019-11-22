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"Защитнички трусливые": Бондаренко ударила по "свободовцу" Осуховскому
22.11.2019 09:46

Народный депутат VII-VIII созывов Олег Осуховский и нардеп V-VII созывов Елена Бондаренко поспорили из-за ситуации на Донбассе и событий на Майдане в 2014 году.

"Защитнички трусливые": Бондаренко ударила по "свободовцу" Осуховскому

Конфликт возник в прямом эфире телеканала НАШ.

Осуховский заявил, что если бы не "наши ребята" - свободовцы, то Путин якобы захватил большую часть Украины. На что Бондаренко возмутилась:

"В Крыму даже ногой ни были, трусливые защитнички... Здесь сидят защитнички, патриоты, которые там что-то рассказывают о Путине. Но вас ногой в Крыму не было, защитнички. Там русская армия.

 

А вы трусливые защитнички... А на Донбасс вы поехали, потому что точно знаете, что российской армии там нет.

 

А воюют они с шахтерами, металлургами, с другими людьми, следовательно им не страшно там воевать.

 

Трусы вы.

 

Вы не патриот, а госизменник".

В этот момент Олег Осуховский не сдерживал эмоций и пытался перебить Елену Бондаренко.

 

"Когда вы отсиживались в России, я был на Востоке", - кричал экс-нардеп.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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