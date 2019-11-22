|"Защитнички трусливые": Бондаренко ударила по "свободовцу" Осуховскому
|22.11.2019 09:46
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Народный депутат VII-VIII созывов Олег Осуховский и нардеп V-VII созывов Елена Бондаренко поспорили из-за ситуации на Донбассе и событий на Майдане в 2014 году.
Конфликт возник в прямом эфире телеканала НАШ.
Осуховский заявил, что если бы не "наши ребята" - свободовцы, то Путин якобы захватил большую часть Украины. На что Бондаренко возмутилась:
В этот момент Олег Осуховский не сдерживал эмоций и пытался перебить Елену Бондаренко.