Народный депутат VII-VIII созывов Олег Осуховский и нардеп V-VII созывов Елена Бондаренко поспорили из-за ситуации на Донбассе и событий на Майдане в 2014 году.

Конфликт возник в прямом эфире телеканала НАШ.

Осуховский заявил, что если бы не "наши ребята" - свободовцы, то Путин якобы захватил большую часть Украины. На что Бондаренко возмутилась:

"В Крыму даже ногой ни были, трусливые защитнички... Здесь сидят защитнички, патриоты, которые там что-то рассказывают о Путине. Но вас ногой в Крыму не было, защитнички. Там русская армия. А вы трусливые защитнички... А на Донбасс вы поехали, потому что точно знаете, что российской армии там нет. А воюют они с шахтерами, металлургами, с другими людьми, следовательно им не страшно там воевать. Трусы вы. Вы не патриот, а госизменник".

В этот момент Олег Осуховский не сдерживал эмоций и пытался перебить Елену Бондаренко.

"Когда вы отсиживались в России, я был на Востоке", - кричал экс-нардеп.

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