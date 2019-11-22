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Охвачен пламенем: в небе над Лос-Анджелесом загорелся самолет
22.11.2019 09:49
В небе над Лос-Анджелесом загорелся двигатель самолета
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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