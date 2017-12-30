В Печерском районе Киева между активистами и охранниками стройки произошел конфликт.

На месте инцидента собралось около 20 активистов. Они заявили, что земля захвачена незаконно, указывая на решение суда о запрете сооружения 7 этажного здания. После этого, активисты начали поджигать шины и забрасывать охранников застройки камнями, в ход пошли газ и дымовые шашки. Охранники забаррикадировались за воротами стройки и отбивались слезоточивыми баллончиками и водой из брандспойтов, информирует svodka.net.

На место происшествия прибыли правоохранители, но в конфликт они не вмешивались.

Как известно, конфликт на улице Мичурина длится уже больше двух лет. Случаи рукоприкладства возле стройки происходили и ранее.

Читайте: КГГА: В Киеве застройщик залил канализацию бетоном

Сводка.нет - Новости Украины и Мира