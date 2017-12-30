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Розенблат опроверг сообщения СМИ о том, что он собирался праздновать в Германии Новый год
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30.12.2017 14:01
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Источник "Українських новин" сообщил, что внефракционный нардеп
Борислав Розенблат собирался праздновать Новый год в Германии, но
ему отказала в выезде за границу Специализированная
антикоррупционная прокуратура Украины. Сам депутат заявил, что
намеревался посетить в Германии экономический форум. Розенблат
встретит Новый год в Житомире Фото: Борислав Розенблат / Facebook
Розенблат подтвердил, что 28 декабря обращался в Специализированную
антикоррупционную прокуратуру Украины с просьбой разрешить ему
выезд за границу, но ему отказали. По словам Розенблата, он просил
разрешения для участия в форуме, а не для празднования Нового года,
как сообщали СМИ. О намерении Розенблата выехать для празднования
Нового года сообщил источник "Українських новин"."Я и не собирался
ехать праздновать Новый год в Германии. Просто с 9 января в
Германии будет большой экономический форум и выставка
деревообрабатывающей промышленности, куда меня пригласили в
качестве одного из соавторов закона о моратории на вывоз
леса-кругляка. Пригласили, чтобы пообщаться о перспективах лесной
отрасли в Украине и привлечения инвесторов. Я получил официальное
приглашение и подал письмо с просьбой поехать туда", –
объяснил Розенблат.Нардеп также сообщил, что новогоднюю ночь
он проведет на Рождественской ярмарке в Житомире."Новый год я по
традиции буду праздновать в Житомире на площади Королева с жителями
Житомира", – сказал Розенблат.Вместе с тем он отметил, что
считает отказ САП примером двойных стандартов и избирательности со
стороны правоохранительных органов. "Предполагаю, что это также
может быть личной местью, ведь я подал иск в суд на Назара
Холодницкого (главу САП. – ) о пребывании его сразу
на двух должностях", – добавил Розенблат.19 июня детективы
Национального антикоррупционного бюро Украины по подозрению в
получении взятки в $200 тыс. задержали охранника Розенблата.
По информации ведомства, взятку передавали нардепу за решение
вопроса о лицензировании добычи янтаря.11 июля Верховная
Рада сняла неприкосновенность с Розенблата, но не дала
согласия на его задержание и арест. 21 июля по решению суда на
нардепа надели электронный браслет, ему запретили покидать
пределы Украины. Кроме того, в июле Розенблат внес
залог в размере 7 млн грн.17 октября нардеп написал в
Facebook, что срок действия установленной для него судом меры
пресечения истек.19 октября Розенблат попытался вылететь в
Кельн. Во время обыска в аэропорту детективы изъяли у нардепа
мобильные телефоны, планшет, драгоценности в количестве 11 единиц,
платежные карточки зарубежных банков, заграничный и осторожный
паспорта.В НАБУ заявили, что открыли уголовное производство по
факту возможного служебного подлога при выдаче Розенблату
дипломатического паспорта, которым он хотел воспользоваться для
выезда в Германию.20 октября Соломенский районный суд
Киева обязал Розенблата вновь надеть электронный
браслет и носить его до 18 декабря. Розенблат должен
был сдать все заграничные паспорта и не покидать Киев и Житомир.
Кроме того, суд обязал нардепа воздержаться от общения с рядом
подозреваемых и свидетелей.14 декабря суд разрешил Розенблату
перемещаться по всей территории Украины.
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