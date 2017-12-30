Источник "Українських новин" сообщил, что внефракционный нардеп Борислав Розенблат собирался праздновать Новый год в Германии, но ему отказала в выезде за границу Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины. Сам депутат заявил, что намеревался посетить в Германии экономический форум. Розенблат встретит Новый год в Житомире Фото: Борислав Розенблат / Facebook Розенблат подтвердил, что 28 декабря обращался в Специализированную антикоррупционную прокуратуру Украины с просьбой разрешить ему выезд за границу, но ему отказали. По словам Розенблата, он просил разрешения для участия в форуме, а не для празднования Нового года, как сообщали СМИ. О намерении Розенблата выехать для празднования Нового года сообщил источник "Українських новин"."Я и не собирался ехать праздновать Новый год в Германии. Просто с 9 января в Германии будет большой экономический форум и выставка деревообрабатывающей промышленности, куда меня пригласили в качестве одного из соавторов закона о моратории на вывоз леса-кругляка. Пригласили, чтобы пообщаться о перспективах лесной отрасли в Украине и привлечения инвесторов. Я получил официальное приглашение и подал письмо с просьбой поехать туда", – объяснил Розенблат.Нардеп также сообщил, что новогоднюю ночь он проведет на Рождественской ярмарке в Житомире."Новый год я по традиции буду праздновать в Житомире на площади Королева с жителями Житомира", – сказал Розенблат.Вместе с тем он отметил, что считает отказ САП примером двойных стандартов и избирательности со стороны правоохранительных органов. "Предполагаю, что это также может быть личной местью, ведь я подал иск в суд на Назара Холодницкого (главу САП. – ) о пребывании его сразу на двух должностях", – добавил Розенблат.19 июня детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по подозрению в получении взятки в $200 тыс. задержали охранника Розенблата. По информации ведомства, взятку передавали нардепу за решение вопроса о лицензировании добычи янтаря.11 июля Верховная Рада сняла неприкосновенность с Розенблата, но не дала согласия на его задержание и арест. 21 июля по решению суда на нардепа надели электронный браслет, ему запретили покидать пределы Украины. Кроме того, в июле Розенблат внес залог в размере 7 млн грн.17 октября нардеп написал в Facebook, что срок действия установленной для него судом меры пресечения истек.19 октября Розенблат попытался вылететь в Кельн. Во время обыска в аэропорту детективы изъяли у нардепа мобильные телефоны, планшет, драгоценности в количестве 11 единиц, платежные карточки зарубежных банков, заграничный и осторожный паспорта.В НАБУ заявили, что открыли уголовное производство по факту возможного служебного подлога при выдаче Розенблату дипломатического паспорта, которым он хотел воспользоваться для выезда в Германию.20 октября Соломенский районный суд Киева обязал Розенблата вновь надеть электронный браслет и носить его до 18 декабря. Розенблат должен был сдать все заграничные паспорта и не покидать Киев и Житомир. Кроме того, суд обязал нардепа воздержаться от общения с рядом подозреваемых и свидетелей.14 декабря суд разрешил Розенблату перемещаться по всей территории Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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