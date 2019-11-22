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Любовь до кулаков: на концерте Олега Винника фанатки устроили драку за места у сцены
22.11.2019 10:08
Безграничная любовь: фанатки Олега Винника подрались за место поближе к сцене Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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