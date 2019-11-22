Любовь до кулаков: на концерте Олега Винника фанатки устроили драку за места у сцены - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Любовь до кулаков: на концерте Олега Винника фанатки устроили драку за места у сцены
22.11.2019 10:08
Безграничная любовь: фанатки Олега Винника подрались за место поближе к сцене
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
relax - шоубизнес
события
украина
место
поближе
сцене
подрались
винника
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->