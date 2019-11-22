Дуда обсудил с Науседой в Вильнюсе вопросы европейской безопасности.

Президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа озвучили солидарную позицию о необходимости сохранения санкционного давления на Россию из-за вооруженной агрессии против Украины, сообщает «Польское радио».

После встречи с Науседой в Вильнюсе в четверг, 21 ноября, Дуда сообщил, что президенты Польши и Литвы не сомневаются в необходимости санкций «в связи с продолжающейся оккупацией украинских территорий».

Дуда подчеркнул, что никто в Европе не должен соглашаться на «изменение границ силой».

В ходе встречи президенты Литвы и Польши обсудили вопросы безопасности, экономики и международных отношений.

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